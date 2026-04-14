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停火期限倒數！　傳美伊第2輪談判16日舉行

▲▼美國總統川普,荷莫茲海峽。（圖／路透）

▲美國與伊朗有望在下週重回談判桌。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

巴基斯坦政府高層消息指出，在其積極斡旋之下，美國與伊朗有望在下週重回談判桌。消息來源透露，雙方預計於4月16日舉行第二輪會談，趕在4月21日為期兩週的停火協議到期前，尋求結束波斯灣戰爭的和平方案。

美伊隔47年首度直談　傳16日開啟二輪會談

根據巴基斯坦聯邦政府高層消息，巴國目前正展開高層接觸，試圖讓美、伊兩國敵對狀態降溫。巴基斯坦總理夏立夫（Shehbaz Sharif）、副總理達爾（Ishaq Dar）以及陸軍元帥穆尼爾（Asim Munir）均積極奔走，全力確保第二輪談判順利舉行。

此前，美伊雙方剛於4月10日在伊斯蘭馬巴德完成47年來的首次直接談判。儘管外界高度關注，但據悉4月16日當天，夏巴茲總理原定受沙烏地阿拉伯王儲沙爾曼（Mohammed bin Salman）邀請，將前往沙國與土耳其進行為期一天的訪問，是否會影響談判期程仍待觀察。

兩週停火協議倒數　馬拉松式談判拚和平

這場區域衝突自2月28日爆發，美、以、伊三方陷入近六週的武裝對抗。4月8日，就在美國總統川普（Donald Trump）要求德黑蘭當局重開荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）的最後通牒剩不到兩小時之際，夏巴茲總理成功促成雙方達成兩週停火協議。

隨後在4月11日，由美國副總統范斯（JD Vance）與伊朗國會議長卡利巴夫（Mohammad-Bagher Ghalibaf）率領的代表團，在伊斯蘭馬巴德展開長達21小時的馬拉松式對話。雖然當時雙方未能達成最終協議，但已為僵持近半世紀的敵對關係帶來突破。

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