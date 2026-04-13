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快訊／川普改口封港嗆：船隻靠近「全面消滅」　伊朗揚言報復

▲▼美國總統川普。（圖／路透）

▲川普警告任何伊朗船隻接近封鎖線將全面摧毀。（圖／路透）

記者許力方／綜合報導

美國總統川普針對伊朗局勢再度強硬表態，不僅改口宣布封鎖伊朗在波灣與阿曼灣港口，更警告，任何伊朗船隻只要接近美軍劃設的封鎖線，將立刻遭到摧毀。伊朗方面則警告，若其港口遭到威脅，將對波灣鄰國的港口展開報復行動。

封鎖港口周一起生效

美軍中央司令部宣布，自美東時間周一上午10時起，將對所有進出伊朗位於波灣及阿曼灣港口的船隻實施封鎖，不分國籍執行攔截。

川普隨後在其真實社群發文表示，美方先前軍事行動中，刻意未對伊朗擁有的高速攻擊艇出手，但這不代表容忍。他強硬警告，只要伊朗船隻逼近封鎖區域，「將立刻被全面消滅」。

他也進一步點名，任何向伊朗支付通行費、或對美國與民用船隻開火者，都將遭到徹底打擊，強調美方不會容許伊朗持續控制海峽航運。

伊朗揚言報復　波灣港口成目標

面對美方封鎖，伊朗軍方痛批此舉是「海盜行徑」，並警告若伊朗港口安全受威脅，將對波灣鄰國港口採取報復行動，整個波灣與阿曼灣都可能不再安全。

伊朗外交部長阿拉奇則直言，美國持續以極限施壓與封鎖作為談判手段，伊朗不會在未獲讓步前接受協議，並強調「善意帶來善意，敵意只會滋生敵意」。

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快訊／川普嗆伊朗船隻靠近「全面消滅」

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