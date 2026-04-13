川普海上封鎖暴露台灣弱點　CNN曝首波衝擊：限電

▲圖為行經荷莫茲海峽的油輪。（示意圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

在美國宣布對所有進出伊朗港口的船隻實施海上封鎖之際，也讓外界再度聚焦台灣的能源脆弱性，一旦北京對台實施封鎖，島上民生與產業將以多快的速度陷入混亂？CNN稱，一旦封鎖造成持續性供應中斷，最先可能出現的就是限電，而半導體工廠可能會被列為優先供電對象。

97%能源靠進口 天然氣儲量僅撐11天

報導提到，台灣約97%能源仰賴進口，為全島2300萬人口以及生產全球約90%最先進晶片的半導體產業供應用電，而支撐台灣電網的天然氣目前儲量僅能維持約11天。

這些能源主要藉由海運輸入，大多來自中東，靠港於西岸為數不多的幾個港口。

台灣可能面臨限電 半導體廠列優先供電

分析指出，對台灣而言，一旦封鎖造成持續性能源供應中斷，最先可能面臨限電的狀況，冷氣空調、電梯、路燈可能率先受到限制，店家營業時間也將被迫縮短。若情況惡化，輪流停電將更加頻繁且普遍，火車可能誤點，部分地區的供水系統也因依賴電力抽水受到影響。

台灣半導體工廠可能被列為優先供電對象，但同樣難逃壓力。因為這些工廠需要不間斷的電力供應。

CNN指出，台灣政府已開始重新評估核能，研議重啟閒置中的核反應爐，強化供電穩定度。不過任何重啟計畫都需歷經安全檢查、監管審核及新的燃料供應等程序，所需時間以年計算。