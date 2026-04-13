　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

川普海上封鎖暴露台灣弱點　CNN曝首波衝擊：限電

▲▼一輛油輪行經荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）。（圖／路透）

▲圖為行經荷莫茲海峽的油輪。（示意圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

在美國宣布對所有進出伊朗港口的船隻實施海上封鎖之際，也讓外界再度聚焦台灣的能源脆弱性，一旦北京對台實施封鎖，島上民生與產業將以多快的速度陷入混亂？CNN稱，一旦封鎖造成持續性供應中斷，最先可能出現的就是限電，而半導體工廠可能會被列為優先供電對象。

97%能源靠進口　天然氣儲量僅撐11天

報導提到，台灣約97%能源仰賴進口，為全島2300萬人口以及生產全球約90%最先進晶片的半導體產業供應用電，而支撐台灣電網的天然氣目前儲量僅能維持約11天。

這些能源主要藉由海運輸入，大多來自中東，靠港於西岸為數不多的幾個港口。

台灣可能面臨限電　半導體廠列優先供電

分析指出，對台灣而言，一旦封鎖造成持續性能源供應中斷，最先可能面臨限電的狀況，冷氣空調、電梯、路燈可能率先受到限制，店家營業時間也將被迫縮短。若情況惡化，輪流停電將更加頻繁且普遍，火車可能誤點，部分地區的供水系統也因依賴電力抽水受到影響。

台灣半導體工廠可能被列為優先供電對象，但同樣難逃壓力。因為這些工廠需要不間斷的電力供應。

CNN指出，台灣政府已開始重新評估核能，研議重啟閒置中的核反應爐，強化供電穩定度。不過任何重啟計畫都需歷經安全檢查、監管審核及新的燃料供應等程序，所需時間以年計算。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/11 全台詐欺最新數據

更多新聞
416 1 7769 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
李貞秀踩底線！民眾黨：以獲取金錢作為辭任前提
川普嗆教宗「沒我你當不了教宗」　良十四世霸氣回應
快訊／台中驚悚剪刀刺喉！大失血命危搶救中
快訊／國安基金護盤按兵不動　前波持股待砍市值逾35億元
00662分割投票起跑　每張2萬有找
李貞秀立委沒了！穿17萬元外套現身　仍遭開除黨籍

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

川普嗆教宗「沒我你當不了教宗」　良十四世霸氣回應

川普海上封鎖暴露台灣弱點　CNN曝首波衝擊：限電

日10多歲少女失蹤1月「遭割喉」陳屍懸崖！　58歲男網友落網

油價最慘「飆170美元」！彭博提3情境　經濟成長跌至2.2%

伊朗：若受威脅「波灣港口將無一安全」　美國封鎖是海盜行為

中國汽車強攻歐洲市場！　年出口首度突破百萬輛

美軍轟炸2艘「疑運毒走私船」5死1生還！　炸成火球畫面曝光

封鎖伊朗港口！川普稱其他國家將參與　BBC：英國不加入

滿地童屍！奈及利亞軍方「空襲恐怖分子」誤炸市場　100平民慘死

搶在封鎖前！　2油輪試著通過荷姆茲海峽

賴清德現身拱天宮！　親迎白沙屯媽祖出神龕

美國2飛彈驅逐艦通過荷莫茲海峽「開始清水雷」　伊朗衝突後首次

鄭麗文「和平之旅」落幕！　宋濤現身送機

連3天高溫上看36度！但厚衣先別收「轉雨時間曝」

五股大火擴大！4工廠全燒「5676平方公尺火海」　濃煙沖天

剛引退的林哲瑄也來看「野獸」　大讚：林志傑是無可取代的存在

麟洋配驚喜合體！清晨盃31比19力退青年冠軍　李洋汗灑賽場笑謝不殺之恩

兄弟狂掃19安斬斷6連敗噩夢！　平野惠一讚陳俊秀：最好的範本

闖碧候溫泉遭勸阻記恨　7煞竟痛毆公所人員！小吃店老闆也遭殃

貓咪：這些不該在這　桌上蒜頭全遭掃落

川普嗆教宗「沒我你當不了教宗」　良十四世霸氣回應

川普海上封鎖暴露台灣弱點　CNN曝首波衝擊：限電

日10多歲少女失蹤1月「遭割喉」陳屍懸崖！　58歲男網友落網

油價最慘「飆170美元」！彭博提3情境　經濟成長跌至2.2%

伊朗：若受威脅「波灣港口將無一安全」　美國封鎖是海盜行為

中國汽車強攻歐洲市場！　年出口首度突破百萬輛

美軍轟炸2艘「疑運毒走私船」5死1生還！　炸成火球畫面曝光

封鎖伊朗港口！川普稱其他國家將參與　BBC：英國不加入

滿地童屍！奈及利亞軍方「空襲恐怖分子」誤炸市場　100平民慘死

搶在封鎖前！　2油輪試著通過荷姆茲海峽

白沙屯媽祖抵台中！第4度駐駕笠毅工業公司　過往也獲青睞停駕2次

朴喜珗登台大秀中文太有誠意！分享韓妞最潮妝容就是要「水光」

林志穎16歲帥兒Kimi正面照曝光！　180公分空中殺球帥炸

台東豐榮路69巷易淹水　縣府核定每戶最高5萬元補助設防水閘門

Meta傳正打造「AI分身版祖克柏」　無法親自出席時可代替與員工溝通

帶狗約會卻沒牠！賓士貓「氣呼呼衝餐廳抗議」　主人被抓包超驚嚇

基隆八斗子隱藏美食　廚佛Fred推薦這家滷肉飯「肥美油香」

房市有感降溫　鳳山新案重回30萬地板價

降400萬售出！「買1類房子」價格特別好談　房仲：屋主很急

踩底線！李貞秀把立委當對價　民眾黨：以獲取金錢作為辭任前提

【有八卦？】熟睡貓聽見奴才講悄悄話　竟立刻睜開眼XD

國際熱門新聞

川普宣布「封鎖荷莫茲海峽」

川普封鎖荷莫茲海峽！美媒揭真正目的

快訊／川普：美國將封鎖進出伊朗港口船隻

Apple Pay爆「新型詐騙」！蘋果公司示警

伊朗警告美艦「不撤就開火」　對峙音檔曝光

海峽全面停擺　伊朗：你們會懷念4美元油價

星宇最新「液態金屬金」特別塗裝機曝

182台人被抓　躲飯店「詐騙台灣人」

大馬網紅「露奶拜拜」　網抓包：連香都沒點

印尼6歲童喊媽媽衝出馬路　遭卡車撞死

川普下令封鎖荷莫茲海峽　伊朗：敵人誤判將陷致命漩渦

川普再開砲！「我可在一天之內摧毀伊朗　讓他們能源全部完蛋」

川普下令封鎖荷莫茲海峽　國際油價跳漲8％

美中央司令部宣布：美東13日上午10時起　封鎖伊朗港口

更多熱門

相關新聞

寬量QIC CEO WEEK明登場　AI熱潮43家台灣公司與會

寬量QIC CEO WEEK明登場　AI熱潮43家台灣公司與會

全球AI半導體供應鏈熱潮仍持續蔓延，「第19屆QIC CEO Week投資論壇」將於明（14）日登場，共有創紀錄的43家台灣企業董事長與高階決策團隊參加，吸引總管理資產(AUM) 20兆美元國際資金鎖定台灣隱形冠軍。

台積電Q1財報4／16開獎　一文看7檔持股逾萬張ETF

台積電Q1財報4／16開獎　一文看7檔持股逾萬張ETF

日月光砸千億加碼仁武　在地嘆高房價：不是人人年收300萬

日月光砸千億加碼仁武　在地嘆高房價：不是人人年收300萬

網盯台積電16日法說會　「白埔產業園區」將成下塊驚喜之地？

網盯台積電16日法說會　「白埔產業園區」將成下塊驚喜之地？

上市櫃公司去年稅前獲利刷近10年新高　永冠恐有下市危機

上市櫃公司去年稅前獲利刷近10年新高　永冠恐有下市危機

關鍵字：

標籤:能源危機限電風險半導體天然氣核能

讀者迴響

熱門新聞

辛樂克「35年最強4月颱」登頂風王　路徑大迴轉

他外食「都配燙青菜」腎功能慘剩30%！醫曝3國民小吃地雷

AV天后蒼井空自爆「初次見面就上床」　竟是日劇男神

即／台19線鹽水段汽機車對撞　2駕駛死亡！

奧運金牌獲1千萬獎金　李洋喊話全捐了

林志玲淚崩見小S！哽咽喊「我們都在」還求被罵　康熙合體逼哭全場

以前超歡迎香燈腳！在地人崩潰「點名3類人」：拜託別來了

日偶像女團辦活動「0人到場」！

爆婚變1個月…方志友發文「終於出現楊銘威」

坐矮凳「疑遭白沙屯冷對待」！吊車大王澄清

即／46歲女今沒上班　破門驚見已死亡

快訊／白沙屯媽祖衝TOYOTA車廠　11度停駕見「老朋友」

出車禍「警察常問1句」別亂回！律師：肇責恐提高30％

TVBS爆裁員潮「方念華、謝向榮都在名單」！　TVBS發聲揭實情

川普宣布「封鎖荷莫茲海峽」

更多

最夯影音

更多
賴清德現身拱天宮！　親迎白沙屯媽祖出神龕

賴清德現身拱天宮！　親迎白沙屯媽祖出神龕
美國2飛彈驅逐艦通過荷莫茲海峽「開始清水雷」　伊朗衝突後首次

美國2飛彈驅逐艦通過荷莫茲海峽「開始清水雷」　伊朗衝突後首次

鄭麗文「和平之旅」落幕！　宋濤現身送機

鄭麗文「和平之旅」落幕！　宋濤現身送機

連3天高溫上看36度！但厚衣先別收「轉雨時間曝」

連3天高溫上看36度！但厚衣先別收「轉雨時間曝」

五股大火擴大！4工廠全燒「5676平方公尺火海」　濃煙沖天

五股大火擴大！4工廠全燒「5676平方公尺火海」　濃煙沖天

熱門快報

Threads推薦日系質感商品開箱

Threads推薦日系質感商品開箱

「文里補習班」開課啦！今天要開箱風格清爽的日系商品！看看是否能打動主持人的心~

4/14直播！AI識詐到即時阻斷

4/14直播！AI識詐到即時阻斷

以AI反制AI詐騙！ETtoday攜手產官學，以AI實戰技術守護企業用戶安全。

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面