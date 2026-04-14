川普下令封鎖荷莫茲！北京陷兩難　5月「川習會」恐告吹

▲美國總統川普、中國國家主席習近平。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）日前揚言封鎖荷莫茲海峽（Strait of Hormuz），此舉引發國際局勢劇烈動盪。分析人士指出，這項威脅不僅讓北京陷入嚴峻的政治兩難，更可能直接導致即將到來的美中領袖峰會「川習會」面臨破局危機。

美軍發布封鎖令！鎖定伊朗港口 航運再度停擺

根據《南華早報》報導，在美國與伊朗於巴基斯坦舉行的談判宣告破裂後，川普隨即在社群媒體發文，表示美國將封鎖具戰略意義的荷莫茲海峽。

美軍隨後發布細部指令，宣布從美東時間13日上午10時起，美軍將封鎖進出伊朗港口的航運，範圍涵蓋波斯灣及阿曼灣沿岸的所有伊朗港口，但強調「不會阻礙」往返非伊朗港口的船隻。

這項消息傳出後，荷莫茲海峽的航運再度陷入停擺。

事實上，自2月28日美以聯軍對伊朗發動攻擊引發能源危機後，德黑蘭當局就幾乎關閉了海峽；直到11日雙方在伊斯蘭馬巴德舉行自1979年以來首次直接談判，交通量才稍微回升，如今川普的封鎖令讓局勢再度降回冰點。

全球1/4原油出口受阻 伊朗回嗆：誰也別想用

針對川普的威脅，伊朗最高軍事行動指揮部發言人嚴厲回擊，強調波斯灣與阿曼海的港口「要嘛大家都能用，要嘛誰也別想用」，並警告若伊朗港口安全受威脅，該區所有港口都不會安全。

目前全球約有四分之一的海運原油出口、五分之一的液化天然氣供應皆需經過荷莫茲海峽。北京方面則敦促各方保持冷靜，中國外交部發言人郭嘉昆強調，戰爭才是航運受阻的「根本原因」，希望各方遵守臨時停火協議，避免重燃戰火。

北京陷兩難！海灣國家占中國原油進口42%

上海國際問題研究院高級研究員金良祥分析，海峽若完全關閉，將重創中國在當地的龐大利益。數據顯示，海灣國家去年供應了中國42%的原油進口，伊朗則占12%；此外，中國有三分之一的液化天然氣來自中東，其中卡達供應量達28%。封鎖行動將直接威脅中國的供應鏈與能源安全。

華盛頓諮詢機構Rihla Research and Advisory創辦人馬克斯（Jesse Marks）指出，這場封鎖迫使北京陷入一直想避免的政治困境，「封鎖時間越長，中國就越難在華盛頓與德黑蘭之間維持『戰略模糊』。」

談判籌碼？分析師：川普欲「掐住中國命脈」換取讓步

馬克斯進一步分析，川普此舉旨在反制伊朗將海峽武器化，並阻止伊朗透過收取通行費獲得獨立收入。

他認為，川普在預定5月14日訪問北京前30天發動封鎖，很可能是一種談判手段，「他想在峰會時掐住中國需要的命脈，藉此換取中國在稀土、貿易條款或伊朗問題上的讓步。」

然而，金良祥也提醒，若荷莫茲海峽危機未解，川普訪華的可能性將會降低，且北京至今尚未確認這項訪問行程。專家認為，美中雙方目前急需將伊朗衝突「切割處理」，否則恐將危及自去年10月釜山峰會以來好不容易建立的局勢穩定。