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川普稱伊朗海軍已滅亡！　專家打臉：更恐怖的「這戰力」還有6成

▲▼伊朗製造的「塞拉吉」（Seraj）高速飛彈突擊艇。（圖／達志影像／美聯社）

▲伊朗製造的「塞拉吉」（Seraj）高速飛彈突擊艇。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普日前公開宣稱，伊朗海軍已遭美軍「完全殲滅」，目前美方正採取強硬手段封鎖荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）。然而，多名國防分析師警告，儘管伊朗大型艦艇損失慘重，但美軍先前未列為優先目標的小型快速攻擊艇仍有超過6成完好無損，這些隱藏在狹窄水道中的不對稱戰力，依然是全球航運最致命的威脅。

川普放話「完全殲滅」　158艘伊朗船艦遭擊毀

根據《福斯新聞》報導，川普（Donald Trump）指出，在美軍與以色列聯手的強大空襲下，已有158艘伊朗船艦被摧毀，並警告隨著軍方全面執行海峽封鎖，任何試圖接近美軍部隊的殘餘船隻都將被立即剷除。

不過，國防分析師卻抱持審慎態度。數據顯示，隸屬於伊斯蘭革命衛隊（IRGC）的快速攻擊艦隊，在經歷數週的空襲後，仍有超過60%的戰力保持完整。

這些靈活的小型船隻，結合了水雷、無人機及岸置飛彈系統，正是德黑蘭在荷莫茲海峽實施「不對稱戰略」的骨幹，即使不全面關閉海峽，也能有效癱瘓交通。

兩支海軍並行　「蜂群」快艇增加保費成本

專家分析，伊朗的海上力量可分為兩部分，首先是損失慘重的傳統海軍，二是依仗快艇、水雷與無人機的革命衛隊海軍。由於快速攻擊艇難以追蹤，且能偽裝在民用商船中，甚至發動「蜂群作戰」壓制防禦系統，讓美軍防不勝防。

分析師卡薩波魯（Can Kasapoglu）指出，商船隨時可能面臨伊朗無人機、反艦飛彈或自殺式水面載具的攻擊，「即便機率只有5%，也足以引發保險費率飆升。」目前全球約五分之一的石油供應需經過該海峽，伊朗只需動用零星火力或快艇騷擾，就能推升全球能源價格，造成巨大經濟衝擊。

水雷威脅最難防　美軍換裝新系統應對

在所有武器中，最令美軍頭痛的莫過於水雷。水雷成本低廉且具高度隱蔽性，部分型號甚至設計成在船隻多次經過後才引爆，迫使商船必須在極高的風險下航行。據悉，伊朗擁有數千枚水雷，雖然目前傳出僅部署或準備約10至12枚，但要確認確切數量與位置，必須耗時偵測海床。

為了應對威脅，美軍已於2025年除役駐巴林的老舊復仇者級（Avenger-class）掃雷艦，改由近岸作戰艦作為平台，操控無人載具從遠端進行偵測與銷毀，以降低官兵直接進入危險區的風險。

航運重啟困難　全球市場面臨不確定性

美軍前第五艦隊司令唐尼根（Kevin Donegan）強調，清理水雷與保護航運將是一場持久的多國合作行動。卡薩波魯也向西歐國家喊話，認為現在正是法國、英國等海軍強國站出來，共同負擔海上安全成本的時刻。

儘管美軍已鎖定伊朗的布雷艦與海軍資產，但隨著美軍部隊與伊朗殘餘武裝在封閉水道中的接觸日益頻繁，衝突快速升級的風險也隨之增加。分析預測，未來荷莫茲海峽可能無法立即恢復正常交通，而必須由軍方護航、採取小規模群體移動的方式航行，全球能源市場也將陷入長期的不確定性中。

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