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啦啦隊少女藏屍床下！繼弟「性侵謀殺」被起訴　郵輪之旅變調

▲▼少女郵輪遭謀殺！16歲繼弟列最大嫌疑犯。（圖／翻攝自Instagram／@anna.kepner16）

▲受害者凱普娜與家人搭乘郵輪出遊，未料遭到繼弟毒手。（圖／翻攝自Instagram／@anna.kepner16）

記者吳美依／綜合報導

美國佛州16歲少年哈德森（Timothy Hudson）涉嫌在郵輪上性侵殺害18歲繼姐。司法部13日宣布，他日前已被聯邦大陪審團根據謀殺罪及加重性侵罪起訴，並且將以成人身份受審。

全家郵輪行變調　啦啦隊少女陳屍床下

《美聯社》報導，這起駭人案件發生在去年11月。受害者凱普娜（Anna Kepner）與家人搭乘嘉年華地平線號郵輪（Carnival Horizon）出遊，返回港口前夕，她的遺體卻被發現藏匿在一張床底下，同房間還住著包含繼弟哈德森在內的2名少年。

凱普娜生前就讀佛州泰特斯維爾（Titusville）坦普爾基督教會學校（Temple Christian School），是學校啦啦隊成員。法醫相驗後確認她死於「機械性窒息」，也就是物體或外力阻礙呼吸導致死亡。

法院解禁　恐怖案情揭露

哈德森今年2月首次被指控時拒絕認罪，3月10日又被聯邦大陪審團正式起訴，但因他尚未成年，訴訟程序及法院文件均不對外公開，直至法院10日解除封鎖令之後，完整案情才逐漸被媒體披露。

目前哈德森未被羈押，仍以電子腳鐐監控方式在叔叔家中生活，令受害者家屬深感憤慨。凱普娜的父親發表聲明指出，「我們相信司法體系追求真相的關心與正直態度，但同時也對嫌犯在如此嚴重指控下仍未被收押深感不安。」

檢察官已於13日向法院申請重新審視哈德森的羈押條件，強調他「對一個沒有任何明顯人際關係衝突、從小就應該視為手足的受害者犯下暴行」，具有危險性。辯護律師則有一週時間提出回應。

美18歲少女「郵輪遭絞殺」！屍體塞床底　16歲繼弟列頭號嫌犯

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