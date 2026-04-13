川普嗆教宗「沒我你當不了教宗」　良十四世霸氣回應

▲教宗良十四世（Pope Leo XIV）罕見回應川普。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

教宗良十四世（Pope Leo XIV）13日正面回應美國總統川普的猛烈批評，強調將持續為和平發聲，絕不在戰爭議題上退讓。川普稍早在社群媒體「真實社交」（Truth Social）發文炮轟良十四世「軟弱無能」，更嗆稱「如果我不在白宮，他也不會坐上梵蒂岡的位子」。

根據《天空新聞網》報導，良十四世11日在公開祈禱會中，對伊朗戰事發表迄今最嚴厲的譴責，外界普遍解讀其言論矛頭直指川普政府的外交路線。川普隨即以長篇貼文回擊，直指自己「不想要一位認為伊朗擁核可以被接受的教宗」，也「不想要一位認為美國攻擊委內瑞拉很糟糕的教宗」，措辭毫不留情。

面對川普的強勢出擊，良十四世接受《路透社》採訪時態度沉穩表示，「不想與川普陷入口舌之爭」，但同時明確捍衛自身立場。他指出，「我不認為福音的訊息，應該被某些人以這樣的方式濫用。」

良十四世也重申，「我將持續大聲疾呼反對戰爭，致力推動和平、倡導對話，以及國家間的多邊關係，以尋求公正的問題解決之道。」

川普先前在貼文稱，良十四世當選教宗「令人震驚」，因為他原本不在任何教宗候選人的考量名單之內。川普更斷言，天主教會選擇良十四世，純粹是看中其美國人身份，盤算藉此在與川普政府周旋時取得籌碼，並要求良十四世「心存感激」。

►川普嗆良十四世：沒我你當不了教宗！ 只因「譴責美伊戰爭」惹毛他