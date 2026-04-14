美軍15軍艦包圍伊朗！　川普警告「靠近就消滅」

▲美國總統川普。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普13日對伊朗發布強硬威脅，他表示美軍已正式對伊朗港口實施海上封鎖，並向德黑蘭當局喊話，任何企圖靠近封鎖線的伊朗艦艇都將被直接擊沉，「過程會既迅速又殘酷」。目前美軍已有至少15艘艦艇部署在該區域，隨時準備應對可能的衝突。

川普警告「靠近就消滅」 比照緝毒戰術擊沉

根據CNN報導，川普（Donald Trump）在自家社群平台「真實社群」（Truth Social）發文指出，儘管伊朗海軍的主力已遭「徹底摧毀」，但仍有部分「快速攻擊艦」（fast attack craft）在海上出沒。

川普撂下狠話表示，如果這些艦艇試圖接近美軍的封鎖行動，美國海軍將採取與對付海上運毒船相同的戰術，「警告：如果這些船隻靠近我們的封鎖線，它們會被立刻消滅，使用的擊殺方式跟我們對付海上船內毒販時相同。過程迅速且殘酷。」

15艘美艦集結中東 11艘驅逐艦強勢待命

隨著海上封鎖令下達，美軍在該區域的部署也隨之曝光。一名美國官員透露，目前美國海軍在該地區至少有15艘艦艇在位，其中包括1艘航空母艦以及11艘驅逐艦。

雖然每艘艦艇的確切座標並未公開，但根據先前的記錄，這些戰力目前分散在美國中央司令部（US Central Command）的轄區內，隨時能依照任務需求進行攔截。

▲美國林肯號航空母艦。（示意圖／達志影像／美聯社）

美軍現有封鎖戰力名單：

航空母艦：林肯號（USS Abraham Lincoln）

驅逐艦：班布里奇號（USS Bainbridge）、哈德納號（USS Thomas Hudner)、小法蘭克·E·彼得森號（USS Frank E. Petersen Jr.）、德爾伯特·D·布萊克號（USS Delbert D. Black）、約翰·芬恩號（USS John Finn）、麥可·墨菲號（USS Michael Murphy）、米契爾號（USS Mitscher）、賓克尼號（USS Pinckney）、拉斐爾·佩拉爾塔號（USS Rafael Peralta）、斯普魯恩斯號（USS Spruance）、米利厄斯號（USS Milius）

三波里兩棲待命支隊 (Tripoli Amphibious Ready Group)：三波里號（USS Tripoli）、紐奧良號（USS New Orleans）、拉什莫爾山號（USS Rushmore）

福特號位處地中海 隨時準備南下支援

除了上述15艘艦艇外，目前正在東地中海作業的福特號（USS Gerald R. Ford）航空母艦也被視為潛在戰力。

根據「美國海軍研究學會新聞網」（USNI News）的公開追蹤數據，福特號上個月剛在希臘完成維修，雖然身邊還有多艘驅逐艦陪同，但若要參與此次封鎖，福特號必須先通過蘇伊士運河（Suez Canal），或者繞道非洲南端。