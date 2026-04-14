京都童屍「胸前印84」！11歲男童失蹤時就穿這件　遺體細節再曝光

▲警方發現疑似安達結希的遺體。（圖／京都府警察）



記者王佩翊／編譯

日本京都府南丹市發生一起11歲男童失蹤案，由於案情離奇，引起國內外網友關注。警方歷經多日搜索，13日終於發現疑似男童的遺體，但因為屍體部分腐敗，還需經由解剖才能確認身分與死因，不過遺體所穿著的衣物特徵與男童走失時相符。此外，11日至13日有民眾經過該處，但是卻沒有發現任何異狀，也引發懷疑。

根據《每日新聞》報導，11歲的安達結希3月23日失蹤，親屬同月29日在山區尋獲書包，警方12日尋獲疑似男童的球鞋，最終於13日晚間在山區發現疑似男童的遺體。雖然身分尚待 DNA 鑑定，但遺體穿著的「84」圖樣長袖上衣與衣褲特徵，與3月23日畢業典禮當天失蹤的11歲男童安達結希完全吻合，且死者並未穿鞋。

遺體特徵曝：沒穿鞋、仰臥地表 並未刻意遮掩

警方透露，安達結希失蹤時穿著深藍色刷毛外套與米色長褲，這與尋獲的遺體衣著一致。特別的是，遺體雖然穿著襪子，腳上卻沒有鞋子，此前警方才在6公里外的山區尋獲一雙疑似男童失蹤時所穿的鞋子。

搜查人員指出，遺體當時呈「仰臥狀態」倒在地面上，並未被泥土掩埋或用樹枝、遮蔽物刻意遮蓋，發現地點周邊已於14日一早已拉起封鎖線進行鑑識作業。

今日司法解剖！警方：不排除遭他殺可能性

安達結希於3月23日上午被繼父載往學校參加畢業典禮，隨後卻在校門口附近離奇失蹤，校內監視器也未拍到其蹤跡。過去3周內，警方曾大規模動員搜索，並在不同方向的山區分別尋獲其黃色書包與鞋子。

京都府警表示，14日將對遺體進行解剖，以釐清確切死因及死亡時間。由於發現地點與先前的證物發現點位置分散，且當地居民證實2天前現場並無異樣，警方正朝向「棄屍」或「遭捲入刑事案件」的可能性進行深度調查。