雙重封鎖！荷莫茲海峽「生存遊戲」開打　美伊看誰撐更久





▲荷莫茲海峽如今陷入雙封鎖局面。（圖／路透，下同。）

記者吳美依／綜合報導

美國13日起封鎖伊朗船隻出入波斯灣，與伊朗控制荷莫茲海峽，共同形成「雙封鎖」的特殊局面，也正式進入一場比誰撐更久、結果未知的「生存遊戲」。

分析指出，美國明顯佔有軍力優勢，而川普最新戰略鎖定作為伊朗經濟命脈的原油及石化產品，預期透過封鎖出口衝擊經濟，進而影響民生，最終促使民眾上街反抗政府。

捍衛民主基金會（Foundation of Defense of Democracies）資深研究員馬勒基（Miad Maleki）指出，伊朗每年1097億美元的海運貿易之中高達9成須經荷莫茲海峽，一旦成功封鎖將承受每日4.35億美元的經濟損失，油田恐怕也將被迫停產，造成長期傷害。

伊朗無法出口原油，許多國家可能轉向美國購買，但拖延戰事恐怕也將有利於中國戰略部署。

與此同時，伊朗也看準美國期中選舉將至，高油價將成為共和黨選情致命傷，因此藉由拖延戰事、談判停火繼續推高油價。與戰前相比，美國零售汽油與柴油已推高至一倍，若能源價格持續飆高，勢必成為川普政府的龐大壓力，能否透過中斷經濟命脈，迫使對手屈服，結果仍是未知數。

前國安官員海斯（Richard Hass）在X發文表示，川普宣布封鎖方向正確，但美國應提出荷莫茲海峽的國際海上管理機制，允許伊朗參與，但不得由德黑蘭全面掌控。