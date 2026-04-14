雙重封鎖「油價繼續飆」！專家點名2大產品恐斷航　全球都遭殃

▲一名女子在芝加哥加油站查看汽油價格 。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

美伊談判破局後，美國總統川普下令13日起封鎖伊朗港口。專家指出，此舉恐需耗費美國海軍大量資源，引發關於軍力及國際法的疑慮。供應鏈分析師也強調，在消費者已面臨高漲物價之際，此限制可能破壞原油、化肥、食物及其他產品的流通性，讓人質疑這項施壓戰略能否真的迫使德黑蘭重啟荷莫茲海峽。

美國如何封鎖伊朗港口？

成功執行封鎖將需要美國海軍船艦與人員的持續投入，川普政府及海軍法律部門也必須提出明確指導方針。不過，美軍官員迄今未提供太多具體實施細節。

英國皇家聯合研究所（Rusi）研究員考沙爾博士（Sidharth Kaushal）認為，美國執行封鎖恐怕相當困難，「這在很大程度上取決於初期封鎖情況，美國人能夠扣押多少船隻，以及他們在多大程度上讓試圖溜過封鎖線的船隻相信自己會遭扣押。

華府喬治城大學法律中心國安法律計畫主任亨特利（Todd Huntley）也指出，「其執行方式將決定此舉是否合法」，美國可能必須考慮是否允許人道主義援助抵達伊朗港口，這將影響該封鎖行為在國際法框架下的合法性。

▼荷莫茲海峽不僅是全球1/5石油的運輸要道，也是食品與化肥等物資的必經航線。（圖／路透）



海上封鎖不是萬靈丹

專家指出，衝突期間實施封鎖，是一種針對他國與其經濟施壓的常見手段，但光靠封鎖往往不足以解決問題。

考沙爾博士表示，被封鎖國總有辦法節省成本及資源，尋找替代產品，或者開發其他進口途徑，封鎖「會讓很多事情在很多方面都變得更加困難，但不一定能取得決定性結果。」

《美聯社》也指出，光靠封鎖無法切斷伊朗與中俄等貿易夥伴的經濟聯繫，更無法阻斷該國通往裏海及中亞地區的物資運輸途徑。

華府近東政策研究所研究員納迪米（Farzin Nadimi）直指，封鎖還可能引發伊朗反擊，包括部署水雷、小型快速攻擊艇及飛彈等，再度引爆衝突並且擾亂全球經濟，「美國希望這是一場速戰速決的行動，但我認為根本不可能。」

▼3月10日，美國加州洛杉磯市中心一家加油站大排長龍。（圖／路透）

雙封鎖油價繼續飆



專家預測，大多數船隻都害怕攻擊而不願意冒險，荷莫茲海峽恐怕仍會保持關閉，並且導致原油價格進一步上漲。分析師警告，這條水道關閉越久，能源價格就會越高。

儘管川普等人針對戰局發表評論後，油價也曾出現相應的短期波動，但整體來看原油價格依然居高不下，13日交易價格超過100美元，與戰前約70美元相比大幅上漲。

康乃爾大學訪問副教授曼尼（Vidya Mani）警告，「雙封鎖」將使得海峽封鎖及達成協議的時間都變得更長，「而這正是讓價格進一步飆漲的原因」。

全球家庭與企業都在為此付出代價，尤其是高度仰賴中東進口燃料的亞洲國家。舉例來說，美國駕駛人已經目睹油價從平均每加侖2.98美元飆漲到超過4.12美元（約每公升新台幣25元飆漲至每公升35.5元）。

▼一艘油輪行經荷莫茲海峽。（資料照／路透）



供應鏈進一步擾亂



雪城大學供應鏈學教授彭菲爾德（Patrick Penfield）指出，封鎖還將影響食物及化肥的運輸，阿聯、卡達、巴林等國可能面臨「食物價格急遽上漲」的情況，屆時恐怕必須透過空運提供物資。

荷莫茲海峽不僅是全球約1/5石油的運輸要道，也是全球約3成化肥的必經航線，因此封鎖也可能影響農業並進一步惡化全球飢餓問題。

康乃爾大學的曼尼提到，用於生產油漆和鋁等基本物資的化學品也透過該地區運輸，而戰前供應鏈就因新冠疫情、地緣政治衝突和川普關稅承受一系列價格壓力，「不論這次封鎖結果如何，我們都必須準備好應對持續漲價的情況。每一場危機都會對下一場危機產生影響。」