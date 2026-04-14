疑金錢糾紛爆群毆！基隆女遭球棒狂K拖3天昏迷才送醫...8人送辦

▲基隆驚傳一名24歲女子疑似因金錢糾紛遭多人毆打昏迷。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢、葉品辰／基隆報導

基隆市七堵區昨(13)日發生因金錢糾紛引發的暴力傷人案件，一名女子遭多人持球棒及徒手毆打成重傷，送醫開刀後仍陷入昏迷。警方獲報後成立專案小組追查，短時間內陸續逮捕8名涉案人員，並查扣鋁棒等證物，全案依殺人未遂及傷害罪嫌移送法辦。

警方昨日下午1時許獲報指七堵區明德二路一處民宅有人疑似遭毆打昏迷，員警趕抵後初步了解傷者是24歲陳女，她疑似欠陳姓主嫌20多萬元遲遲不願還錢，又對外放話陳男出軌引發不滿，陳男10日凌晨夥同其他犯嫌以電話誘騙陳女至三峽一帶毆打，同日下午1時許再強行將她押往七堵明德二路某社區施虐，前後拘禁凌虐長達三天。過程中一行人疑似出手過重，導致陳女陷入昏迷，未料陳女13日下午突昏迷不醒，陳男才緊急撥打119報案送醫。經院方搶救並完成手術後，目前仍在加護病房昏迷觀察中。

▲警方在基隆市及三峽等地陸續查獲8名涉案人到案。（圖／記者郭世賢翻攝）

警方調查發現，本案疑涉及多人參與施暴，立即組成專案小組展開追緝，並於案發後5小時內，在基隆市及新北市三峽區等地陸續查獲3女5男共8名涉案人到案，其中1人為未成年，同時查扣鋁棒等相關證物，全案依殺人未遂及傷害等罪嫌移送臺灣基隆地方檢察署偵辦。警方強調，已啟動強力偵辦機制，針對暴力犯罪採取零容忍立場，將持續強化查緝作為，以維護社會治安。