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全中運台東代表隊出征！饒慶鈴親授旗　宣布補助加碼


▲台東全中運授旗並提高績優補助。（圖／記者楊晨東翻攝）

▲台東全中運授旗並提高績優補助。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

115年全國中等學校運動會將於4月18日至23日在嘉義縣登場，台東縣代表隊14日於縣府廣場舉行授旗儀式，由縣長饒慶鈴親自授旗後正式出征。今年代表隊共472人，將參與15項競賽，縣府並宣布自今年起加碼前3名選手訓練補助金，期盼提升競技實力，於全國賽事中再創佳績。

饒慶鈴表示，全中運為國高中競技運動最高殿堂，也是選手展現訓練成果的重要舞台，勉勵選手以平常心應戰，發揮實力、勇於挑戰自我，並提醒教育處及團本部於賽事期間加強選手身體照護，確保比賽安全順利。

縣府指出，為強化選手培育及後勤支援，持續以「完善照顧、安全優先」為原則，除提供交通、膳宿補助外（住宿每日800元、膳雜費每日400元），並提升全國性單項錦標賽補助次數，由每年2次增加至3次，全面整合資源，協助選手專心備戰。

在績優選手培育方面，縣府今年起全面調升訓練補助金。全國運動會前3名選手，自取得成績證明起補助2年，個人賽最高每月1萬5,000元、團體賽最高8,000元；全中運前3名選手則補助1年，個人賽最高每月6,000元、團體賽最高3,000元，藉此鼓勵選手持續精進，累積競技實力。

教育處表示，今年台東縣代表隊共參加田徑、游泳、體操、跆拳道、柔道、舉重、射箭、軟式網球、射擊、拳擊、角力、擊劍、輕艇、自由車及武術等15項賽事，其中柔道、舉重、角力、田徑及體操等項目具備奪牌實力。

教育處指出，台東代表隊去年全中運共奪得11金、14銀、29銅，累計54面獎牌，表現亮眼。今年賽事尚未正式開幕，東大體中林耀祥已於4月10日高中男子組射擊10公尺空氣手槍項目摘下銅牌，率先為台東代表隊開出佳績。

縣府表示，未來將持續投入資源培育基層體育人才，完善訓練與競賽環境，提升整體競技實力，讓台東選手在全國賽場持續發光發熱。

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