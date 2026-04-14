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談成80%仍破局！美伊21小時談判內幕曝　伊外長嗆：怎麼相信美國

▲▼ 伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 伊朗外交部長阿拉奇。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美伊官員在巴基斯坦首都伊斯蘭馬巴德進行長達21小時馬拉松談判，成為1979年伊朗伊斯蘭革命以來雙方最高層級外交接觸，卻在協議已完成近80%之際功虧一簣。不過多名知情人士透露，儘管談判破裂，雙方對話管道並未就此關閉。

飯店3區塊分隔　手機禁帶入會議廳

《路透》披露談判內幕指出，這場由巴基斯坦斡旋的會談在宣布停火4天後登場，地點選在伊斯蘭馬巴德豪華的塞勒納飯店（Serena Hotel）。現場劃分為3個區塊，分別為美方、伊朗方和三方會談及巴基斯坦調解人、工作人員使用的公共區域。由於主會議廳禁止攜帶手機，美國副總統范斯（JD Vance）與伊朗國會議長卡利巴夫（Mohammad Baqer Qalibaf）等高層代表只能利用休息空檔離場，向國內回報進展。

11名知情人士中，有4人稱談判曾數度接近達成初步框架，隨後又因伊朗核計畫、荷莫茲海峽及德黑蘭要求解凍資產的金額等分歧卡關。一名巴基斯坦政府人士形容，「談判中途人們一度充滿希望，認為會出現突破，雙方會達成協議，但情況很快就變了。」

▲▼ 巴基斯坦總理夏立夫（Shehbaz Sharif）與伊朗國會議長卡利巴夫（Mohammad Bagher Ghalibaf）。（圖／路透）

▲ 巴基斯坦總理夏立夫與伊朗國會議長卡利巴夫。（圖／路透）

伊朗外長嗆聲：怎能再信美國承諾

轉折點出現在討論「保證」條款時，據2名伊朗消息人士轉述，向來溫和的伊朗外長阿拉奇（Abbas Araqchi）突然犀利質問，「上次日內瓦會談，你們才說外交斡旋期間美國不會動武」，「我們怎麼能相信你？」而美以此次聯合攻擊伊朗行動正是在日內瓦那談判結束短短2天後已展開。

美伊提核心訴求　雙方立場懸殊

美方主要訴求包括伊朗全面停止鈾濃縮、拆除主要濃縮設施、移交高濃縮鈾、停止資助區域代理武裝組織，並完全開放荷莫茲海峽且不得收取通行費；伊朗則要求永久停火保證、免遭未來軍事打擊的承諾、取消一切制裁與解凍所有資產，並獲得鈾濃縮權及荷莫茲海峽的持續掌控權。

雙方對協議涵蓋範圍同樣存在歧見，美方聚焦核問題與海峽通道，伊朗則希望達成更全面廣泛的政治協議。

▲美國副總統范斯12日在巴基斯坦伊斯蘭堡會見巴基斯坦和伊朗代表後，舉行新聞發布會。（圖／路透）

▲ 范斯12日在會見巴基斯坦與伊朗代表後舉行記者會。（圖／路透）

范斯措辭留餘地　川普稱伊朗主動來電

儘管如此，范斯會後向媒體宣布會談結束時措辭仍留有餘地，「我們帶著一項非常簡單的提議離開，這個諒解方案是我們最後也最好的提案，就看伊朗是否接受。」美國總統川普13日也稱，伊朗「今天早上打電話來」表達達成協議的意願。

白宮發言人韋爾斯（Olivia Wales）被問及川普說法時重申，「伊朗絕不能擁有核武，川普總統談判團隊在整個過程中始終堅守這條紅線。雙方仍在持續朝協議方向推進。」巴基斯坦總理夏立夫（Shehbaz Sharif）也在會後表示，將繼續努力促成雙方達成共識。

雙方皆有降溫誘因　對話管道尚未關閉

《路透》指出，美伊雙方其實都有強烈降溫誘因。美方對伊朗軍事打擊在國內支持度不高，且難以撼動德黑蘭神權體制；而伊朗封鎖荷莫茲海峽衝擊全球能源市場，加上國內經濟本就脆弱，幾周前更是靠大規模鎮壓才平息抗議浪潮，繼續對抗的代價同樣高昂。

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