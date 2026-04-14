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英相施凱爾：英法擬本周開峰會　促開通荷莫茲海峽

▲英國首相施凱爾。（圖／達志影像／美聯社）

▲英國首相施凱爾。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合報導

中東戰事持續延燒之際，英國首相施凱爾（Keir Starmer）13日表示，將於本周與法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）召開領袖峰會，協調多國行動，尋求重啟荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）航運並推動區域衝突降溫。

英號召施壓結束衝突、重開放海峽

施凱爾在國會發表聲明指出，英國過去數周已成功號召數十個國家合作，致力確保海峽航行自由。本周峰會將聚焦兩大方向，一是透過外交施壓促成停火與航道重啟，二是研擬軍事規劃，在情勢穩定後立即提供航運安全保障。

施凱爾強調，所有行動均以「衝突結束」為前提，包括協助清除伊朗在海峽布設的水雷，並指出英國與盟友將協調出「獨立的」多國行動方案。同時，英國仍將避免直接捲入美國、以色列與伊朗之間的戰爭。

施凱爾也呼籲，各方應持續透過外交途徑解決爭端，並指出美國與伊朗宣布的14天停火協議應納入黎巴嫩局勢。他表示，雖然以黎巴嫩為據點的真主黨（Hezbollah）應解除武裝，但以色列對黎巴嫩的攻擊同樣「錯誤」，應立即停止。

推動重啟荷莫茲海峽　同時發展小型核反應爐與再生能源

在區域情勢方面，施凱爾指出，伊朗「可恥地」濫用荷莫茲海峽，並試圖對船隻收取通行費，形同對全球經濟施壓。他透露，中東各國領袖普遍認為航行自由至關重要，但不接受伊朗設下條件。

他並坦言，恢復航運安全需要時間，能源、航運與金融業者皆表示，在安全無法確保前，不會讓船隻通過該海峽。英國政府因此正「日以繼夜」推動相關措施。

荷莫茲海峽受阻已推升國際油氣價格，施凱爾指出，英國民眾對能源價格因國際局勢波動感到不滿，政府將加速推動能源自主，包括發展再生能源及興建小型模組化核反應爐（SMR），降低對化石燃料依賴。

另一方面，英國自由民主黨黨魁戴維（Ed Davey）呼籲取消國王查爾斯三世（King Charles III）月底訪美行程，批評美國總統川普過去言論過於激烈。不過施凱爾回應，英美關係仍至關重要，國是訪問將如期進行，同時也坦言川普所稱「文明將滅亡」的說法並不恰當。

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