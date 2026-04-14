內埔三山國王廟後方藏製毒廠！警深夜突襲　阻2萬包咖啡包外流

記者鄧木卿／台中報導

屏東縣蔡姓男子和另名蔡姓共犯選在內埔鄉三山國王廟後一棟鐵皮屋作為製毒據點，心想利用宮廟燃燒香燭金紙的氣味，能掩蓋製毒過程中產生的刺鼻化學異味，不料，毒味還是「飄到台中」，保三總隊深夜前往圍捕，蔡嫌見狀狂逃百公尺後落網，警方搜出製毒化學原料逾55公斤，可製成2萬包毒咖啡包，即時攔阻毒品流入市面。

▲▼保三總隊在屏東一間三山國王廟後查獲一處製毒工廠。（圖／警方提供）

保三接獲情資後前往勘察，該製毒工廠地處偏遠、樹林環繞，佔地極廣，極易逃亡，旁邊僅有一處宮廟，專案小組偽裝香客，暗中蒐證，因此出動無人機空拍，瞭解週遭地形及可能逃亡路線，見時機成熟，深夜趁其不備，突襲製毒工廠。

蔡嫌發現大批員警到場，不顧崎嶇危險的小路摸黑逃亡，跑了百米仍被埋伏員警圍捕，警方在工廠搜出第四級毒品2-溴-4甲基苯丙酮（製造第三級「喵喵」毒品原料）半成品及製毒原料逾55公斤，該原料估計可分裝逾2萬包毒咖啡包，市值上千萬元，所幸即時攔阻毒品流入市面，蔡等2嫌詢後依毒品罪嫌移請屏東地檢署偵辦。

保三總隊表示，「喵喵」毒品常被摻入咖啡包、奶茶包中誘騙青少年吸食，對心血管及神經系統傷害極大，甚至有致死風險，本案從製毒源頭阻斷毒品流入市面，避免青少年遭受毒品危害，將持續溯源追查幕後主嫌及販毒網路，以維護國人健康及社會安定。