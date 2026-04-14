避開紅海封鎖線！　索馬利蘭提供「NASA級跑道」邀美軍進駐

▲美軍非洲司令部司令安德森於索馬利蘭首府哈爾格薩（Hargeisa），會晤索馬利蘭總統阿卜杜拉希（Abdirahman Mohamed Abdullahi）。（圖／翻攝自Facebook／AFRICOM）



記者張方瑀／綜合報導

隨著關鍵航道荷莫茲海峽遭封鎖，加上受伊朗支持的威脅勢力頻頻攻擊紅海咽喉點，位於東非的索馬利蘭正主動向美國招手。外媒報導指出，索馬利蘭已提議提供具有高度戰略意義的「柏貝拉」港口與空軍基地給美軍使用，藉此作為對抗伊朗及葉門反抗軍青年運動（Houthis，又譯胡塞）的新據點。

非洲最長跑道「柏貝拉」戰略價值極高

根據《福斯新聞》報導，索馬利蘭共和國官方近期在社群平台X上極力宣傳柏貝拉（Berbera）的地理優勢，強調該處擁有一個位於紅海與印度洋連接動脈上的深水港，更具備非洲最長的跑道之一。值得注意的是，該跑道最初是作為「美國國家航空暨太空總署」（NASA）的緊急著陸點而開發。

前英國駐葉門大使、現任「保衛民主基金會」（FDD）資深研究員菲頓-布朗（Edmund Fitton-Brown）直言，柏貝拉在海、空行動上顯然具備巨大的戰略潛力。

避開紅海封鎖線 每日運送700萬桶原油

在荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）實際上遭到封鎖後，曼德海峽（Bab el-Mandeb Strait）已成為中東石油運往亞洲的唯一關鍵路徑。

《彭博社》指出，沙烏地阿拉伯已調整路線，每日從紅海的延布港（Yanbu）運送多達700萬桶原油穿過該海峽；據統計，全球高達 14% 的海運量都需經過這條寬僅16英里的窄水道。

The United States ???????? has a clear opportunity to establish a strategic foothold in the Republic of Somaliland—anchored in Berbera, a gateway to one of the most critical maritime corridors on earth.



Berbera is more than geography—it is strategic access.

•A deep-water port along… pic.twitter.com/BeWtJUEI7t — REPUBLIC OF SOMALILAND (@RepOfSomaliland) March 29, 2026

儘管美軍目前在吉布地（Djibouti）設有基地，但菲頓-布朗指出，吉布地政府對執行胡希武裝的制裁行動日益感到遲疑，這使得地理位置優越的索馬利蘭，成為美國、以色列與阿聯對抗胡希武裝、維護葉門周邊海域安全的潛在關鍵夥伴。

外交承認成關鍵 美非洲司令部頻繁走訪

然而，這項提議也觸及了敏感的外交問題，即美國是否會正式承認索馬利蘭。美國總統川普（Donald Trump）去年8月在白宮曾對此表示，「我們正致力於處理索馬利蘭的事務。」儘管美國國務院目前仍聲明承認索馬利亞的主權與領土完整，但以色列已於去年成為首個承認索馬利蘭的國家。

美軍非洲司令部司令安德森將軍（Dagvin Anderson）約五個月前曾親自率團造訪索馬利蘭，並視察柏貝拉港。索馬利蘭駐華府代表高斯（Bashir Goth）透露，中東戰火提升了當地的戰略地位，美軍興趣極其濃厚，目前每個月都有來自非洲司令部的代表團造訪首府哈爾格薩（Hargeisa）。

雖然美軍非洲司令部官方發言人對外宣稱，目前並未尋求建立新基地以符合「美國優先」的安全架構，但分析家認為，在索馬利蘭不要求立即外交承認的前提下，這項基地使用權的提議在私底下仍是美方的重要選項。