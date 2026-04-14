孩子吃完「吐整床」！38人疑食物中毒掛急診　桃園便當店勒令停業

記者沈繼昌、莊智勝／桃園報導

桃園內壢一家烤肉飯傳出食物中毒疑雲，有民眾在臉書社團「內壢大小事」PO文，表示昨(13日)晚間女兒吃完該間業者的便當後，深夜11時許開始劇烈嘔吐、吐了一整床；該則貼文一出後，不少在地網友紛紛回應「我也在掛急診」。桃園市衛生局指出，經統計目前出現身體不適者已有38人，本局接獲通報後已立即啟動食品中毒調查機制，並已依法勒令該業者暫停營業。

▲桃園內壢一家烤肉飯便當傳出疑似食物中毒案，衛生局前往稽查。（圖／記者沈繼昌翻攝）

有民眾在臉書發文指出，女兒13日晚間吃完該便當店的雞腿飯後，深夜吐了一整床，因此上網詢問是否有人有相同症狀，沒想到該則貼文釣出許多受害者，「昨天4點半吃完，我先生8點多去醫院掛急診，一整個腹痛、上吐下瀉、四肢無力冒冷汗」、「有，趕快去掛急診，急診已經好幾位都是」、「我也是昨晚在省桃掛急診，晚餐吃這家的香酥雞腿飯」、「我女兒也是肚子痛到臉色慘白，五花肉飯全部吐出來了」、「晚餐7點左右吃，上吐下瀉了八、九次！」

對此，桃園市衛生局表示，截至目前為止，陸續接獲醫院通報38位民眾在食用該便當店餐點後，出現上吐下瀉等疑似食物中毒症狀，現已立即啟動食品中毒調查機制，並派員前往現場稽查，為防範風險擴大，目前已依法勒令該業者暫停營業。

稽查人員已針對該店的食品製備流程、作業環境衛生、人員衛生管理及食材保存情形進行全面性查核，並同步抽驗高風險食材與採集環境檢體送驗，以盡速釐清可能的致病原因。本局也將持續追蹤就醫民眾的健康恢復狀況。

針對業者之處置，衛生局將視檢驗與調查結果嚴格辦理，如查有違反「食品良好衛生規範準則（GHP）」，將命其限期改善；若屆期未改善，將依《食安法》第44條規定，裁處新臺幣 6 萬元以上至 2 億元以下罰鍰。待檢驗結果出爐，若確認為食物中毒案件，將依違反《食安法》第15條第1項第4款規定，並依同法第49條第2項，移送桃園地檢署偵辦。

衛生局食管科代理科長黃叔慧提醒市民朋友，4月13日若曾前往該店家(上野烤肉飯-內壢店)消費，並出現腸胃不適等疑似症狀，請盡速就醫並主動告知飲食史，以利醫療院所通報，或撥打0937466695通報衛生局，衛生局將持續嚴格把關，捍衛市民的食品安全。有消費爭議，可撥打1950消費者服務中心尋求協助。