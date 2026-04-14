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美軍封鎖令生效！英國發警告：伊朗港口「整條海岸線」全面管制

▲▼美軍開始在荷莫茲海峽執行掃雷任務。（圖／美軍中央司令部）

▲美軍先前在荷莫茲海峽執行掃雷任務。（圖／中央司令部）

記者許力方／綜合報導

英國海事貿易行動中心（UKMTO）周一發布最新警示指出，自下午2時起，伊朗港口及沿海海域已正式實施海上進出管制，時點與美軍先前公告的封鎖行動一致，意味美方針對伊朗周邊海域的封鎖措施已全面啟動。

封鎖範圍擴及整條伊朗海岸線

根據UKMTO通告，這波限制範圍涵蓋波斯灣、阿曼灣，以及荷莫茲海峽以東的阿拉伯海海域，幾乎涵蓋整條伊朗海岸線，主要港口、石油終端與沿岸能源設施皆納入管制。

美國中央司令部同步發出的航海通知也指出，封鎖措施已於格林威治時間14時生效，所有船舶不分國籍均適用。凡未經許可進入或離開相關區域的船隻，可能面臨攔截、強制改道，甚至遭到扣押。

中立船可限時離港　過境航道暫未封死

UKMTO表示，凡與伊朗港口、石油碼頭或沿岸設施有往來的船舶，無論懸掛何國旗幟，皆在限制範圍內。不過，對目前仍停靠伊朗港口的中立船隻，已提供有限緩衝時間，允許其離港。

至於僅經由荷莫茲海峽、往返非伊朗目的地的中立過境航行，目前尚未接獲航道完全受阻的通報。只是UKMTO提醒，船舶通行期間仍可能遭遇軍事部署、接獲指揮通訊，或被要求接受登船查驗。

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