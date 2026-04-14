歐盟鋼鐵「進口配額」大砍50%！　台灣被點名

▲歐盟於13日達成一項初步協議，計畫將鋼鐵進口量砍半。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

歐盟於13日達成一項初步協議，為了保護區域內鋼鐵產業免於全球產能過剩的衝擊，計畫將鋼鐵進口量砍半，並對超出配額的貨件徵收高達50%的關稅。在受影響的主要進口來源國名單中，台灣也赫然在列。

產能利用率低迷 目標推升至80%

據《路透社》報導，受進口量激增以及美國總統川普（Donald Trump）施加50%關稅的雙重夾擊，歐盟鋼鐵製造商目前的產能利用率僅剩65%。歐盟官方希望透過這項新措施，將產能利用率推升至80%的水準。

歐洲議會與代表歐盟各國政府的理事會代表於13日深夜達成共識，決定將每年的免關稅進口配額限制在1830萬公噸。這與2024年相比，足足削減了47%，等同於額度直接腰斬；此外，針對配額外的關稅，也將直接翻倍。

台灣被點名 主要進口來源國清單曝光

根據統計，去年歐盟鋼鐵進口的主要來源地包含台灣、土耳其、南韓、印尼、中國、印度與烏克蘭。

目前歐盟鋼鐵受惠於川普第一任期內建立的「防衛措施」，設有進口配額及25%的超額關稅。然而，受限於世界貿易組織（WTO）規則，該措施在實施滿八年後，必須在今年6月30日到期失效。

嚴防「洗產地」規避 2028年前汰除俄鋼

歐盟執委會指出，自2008年以來，歐盟鋼鐵業已流失約10萬個工作機會，若不採取延長限制措施，產量將持續萎縮。

為了防堵規避行為，新措施將更嚴格地追蹤進口鋼鐵原始「熔煉與澆鑄」的地點，以確保政策效力。同時，雙方也承諾將迅速汰除俄羅斯鋼鐵，預計在2028年9月前徹底完成；數據顯示，去年約有370萬公噸的鋼胚從俄羅斯流入歐盟。

這項13日達成的初步協議，仍需待歐洲議會與理事會正式投票通過後，方可正式生效。