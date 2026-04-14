瘋電影／抓馬戀人　曾計畫校園屠殺的未婚妻這婚結嗎

文／賴賴





瘋言瘋語：



《抓馬戀人》在 IMDb 上收穫7.5的亮眼表現，是一部極具深度且稀有的文藝驚悚片。其劇本的核心並非經營浪漫，而是探討婚姻高離婚率背後的殘酷真相：我們所愛上的，往往只是自己形塑出的對象，而非那個真實的人。



在愛情的濾鏡下，人人都會戴上面具。即便經過長年磨合，若非突如其來的挖掘，那些埋藏於內心的陰暗面極難被識破。女主角的「誠實」成了整場悲劇的開端，也引發了震懾人心的後遺症。這部片向觀眾拋出大哉問：婚姻本該是包容全貌，但當陰暗面被赤裸裸地攤在陽光下時，有多少愛能經得起這種檢視？



現實往往比電影更冷冽。許多人能共患難卻不能同富貴，在事業有成、子女成群後，能否守住初心、抵禦誘惑？婚姻在現實的考驗下往往顯得血肉模糊，但片中男主角的結局卻帶有一種奇異的慈悲。



他在婚前陷入了巨大的道德焦慮，為了試探社會對「曾策劃校園槍擊者」的容忍底線，他轉向同事尋求慰藉，卻在混亂的思緒中游走於出軌邊緣。這段曖昧的陰影最終在婚禮當天引爆，同事伴侶的現場質問，揭開了不堪的精神背叛，讓神聖的婚禮瞬間演變成一場肉搏衝突，雖然狼狽，卻給了彼此一個在謊言崩塌後，重新建立真實連結的可能。



這是一部婚前必看的警世錄，五星推薦。







片 名：抓馬戀人

英文片名：The Drama

導 演：克里斯多佛博格利

演 員：辛蒂亞、羅伯派汀森、艾拉娜海姆、馬莫多阿西

類 型：動作、劇情

片 長：1 時 45 分

上映日期：2026/04/02

國 家：美國

語 言：英語

發行公司：采昌國際

劇情大綱

艾瑪（千黛亞 飾）與查理（羅伯·派汀森 飾）。兩人的戀情始於一場充滿文青氣息的意外邂逅，查理的木訥與艾瑪的靈動相得益彰，他們是親友眼中天造地設的一對。然而，這層完美的假象在他們決定步入禮堂的前一週，因為一場朋友聚會間的「真心話」遊戲而徹底崩塌。

當遊戲輪到艾瑪，大家要求分享「此生做過最黑暗的秘密」時，艾瑪並未像他人那樣說出無傷大雅的惡作劇，而是語氣平靜地坦承：她在十四歲那年，曾精心策劃過一場校園槍擊案，甚至已經弄到了槍枝。雖然最後因為一個微小的轉念而未付諸行動，且這個秘密塵封多年，從未被法律定罪，但對查理而言，這無異於一顆精神核彈。

隨後的劇情急轉直下，電影從浪漫喜劇轉變為充滿心理驚悚色彩的黑色諷刺劇。查理開始陷入無止盡的猜忌與恐懼，他眼中的艾瑪從深愛的伴侶變成了潛在的殺人狂。他開始暗中調查艾瑪的過去，甚至在極度焦慮下做出背叛感情的行為。原本象徵幸福的婚禮籌備過程，變成了兩個人互相折磨的修羅場。查理無法接受「現在的艾瑪」竟曾有過如此邪惡的念頭，而艾瑪則認為查理的反應否定了她這些年來為了變好所付出的努力。

電影在高潮處迎來了令人瞠目結舌的崩潰，婚禮現場成了一場公開的人性處刑。導演最終拋出了一個辛辣的提問：我們愛的是一個真實的人，還是我們腦海中勾勒出的那個「乾淨無瑕」的幻影？《抓馬戀人》以極致的戲劇張力證明了：有時候，實話並不能換來自由，反而是一場永無止盡的囚禁。

▲曾經為了她想方設法地追求。

▲婚姻除了性，還有許多很重要的地方需要謀合。

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