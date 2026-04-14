沙國施壓美國收手原因曝！　憂伊朗報復「1招」斷石油命脈

▲ 葉門西南部曼德海峽2月27日衛星影像。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

沙烏地阿拉伯據報正施壓美國解除封鎖荷莫茲海峽並重回談判桌，《華爾街日報》援引阿拉伯官員透露，利雅德憂心伊朗採取報復，指示葉門代理組織青年運動（胡塞武裝）封鎖紅海另一要道曼德海峽（Bab al-Mandeb），進而重創沙國石油出口命脈。

自美以2月28日對伊朗發動攻勢以來，伊朗隨即攻擊海峽內船隻並封鎖航道，導致每日約1300萬桶石油出口中斷，國際油價應聲突破每桶100美元。在巴基斯坦舉行的談判破局後，美國海軍13日上午起對伊朗港口實施封鎖，白宮發言人凱利（Anna Kelly）強調，總統川普立場明確，要求荷莫茲海峽全面開放，確保能源自由流通。

沙國啟用替代管線 但曼德封鎖恐斷後路

沙國近日已設法透過橫跨沙漠的管線，將原油輸往紅海岸邊的延布港（Yanbu），使石油日出口量回升至戰前的約700萬桶。但若曼德海峽也被切斷，這條替代路線也將面臨風險。

曼德海峽位於葉門與非洲之角之間，是紅海通往印度洋的咽喉要道，更是船隻進入蘇伊士運河必經之路，阿拉伯語意為「淚之門」，每日過境的石油及石油產品在加薩戰爭爆發前達930萬桶。青年運動先前大規模攻擊往來船隻使過境量腰斬，即便加薩去年10月停火，紅海航運至今仍未完全復甦。

伊朗施壓胡塞重封紅海 揚言一訊號癱瘓全球能源

阿拉伯官員透露，伊朗正持續向青年運動施壓，要求重新封鎖曼德海峽。與伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）關係密切的《塔斯尼姆通訊社》也指出，若封鎖持續，伊朗不排除關閉這道紅海門戶。

伊朗最高領袖外交顧問維拉亞提（Ali Akbar Velayati）5日更發文警告，伊朗看待曼德海峽的方式「與荷莫茲無異」，若美國重蹈覆轍，全球能源與貿易流通只需「一個訊號」便可中斷。伊朗武裝部隊13日也聲明稱，一旦伊朗在波斯灣與阿曼海的港口安全遭受威脅，「波斯灣與阿曼海的所有港口都將不再安全。」

胡塞恐對過境船徵費 沙國警告局勢高度不穩

沙國能源官員雖向《華爾街日報》稱，利雅德已獲青年運動承諾不會攻擊該國船隻，但同時警告華府，局勢仍高度不穩定。若伊朗加大施壓，青年運動可能更積極介入，甚至開始對過境船舶徵收通行費。

瑞典北歐斯安銀行首席新興市場策略師邁爾森（Erik Meyersson）直言，「那將成為伊朗升高報復的手段——你們封鎖我們的石油出口，我們就干擾你們延布港的出貨。」

美伊私下仍接觸 波灣國家積極斡旋

區域官員指出，儘管美伊雙方檯面上態度強硬，私下仍透過中間人持續接觸，若雙方展現足夠彈性，不排除重啟談判的可能。波灣國家普遍不希望這場戰爭以伊朗掌控荷莫茲海峽收場，但也同樣不願見到曼德海峽跟著淪陷，因此積極奔走斡旋，力促外交解決。