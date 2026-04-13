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震撼彈！綠營參選人驚傳「腦出血」　緊急發聲明宣布退選治療

▲綠營福興鄉長參選人黃厚綿以身體健康為由，發表退選聲明。（資料圖／彰化縣黨部提供）

▲綠營福興鄉長參選人黃厚綿(左)以身體健康為由，發表退選聲明，與縣黨部主委楊富鈞(右)合照。（資料圖／彰化縣黨部提供）

記者唐詠絮／彰化報導

民進黨參選彰化縣福興鄉長的黃厚綿，今(13日)下午突然在臉書投下震撼彈，宣布退出這次鄉長選舉。他在聲明中坦言，因為近期身體出狀況，經過醫師評估後，確認曾有腦部出血的情形，雖然目前狀況相對穩定，但仍需要一段時間好好治療、休養與觀察。鄉親得知後也紛紛為他加油打氣，表示「服務有很多方式，身體最重要」。

黃厚棉現任鄉民代表，在黨內電話民調中勝出，獲得提名，如今突然退選，震撼地方。他在臉書中感性po文「這段時間，很多鄉親關心我的身體狀況，我都有收到，真的很感謝大家的關心。」

他強調，做出退選這個決定真的很不簡單，因為一路走來，他一直抱持著為福興打拚的心，也全力投入每一項服務與規劃。但他也很清楚，身體是最基本的條件，「如果沒有穩定的狀態去承擔責任，勉強撐下去，反而是對鄉親的不負責任。」

黃厚綿也向支持者報平安，表示目前他仍是福興鄉鄉民代表，任期到今年12月底。在身體允許的情況下，他還是會把代表的工作繼續做好，服務鄉親不會停。民進黨彰化縣黨部則低調表示，退選有一定程序，但由於尚未收到正式資料或聲明，因此暫時無法表示意見。

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