為何民進黨北市長人選難產？　從1994到2022北市選票結構看端倪

▲1994至2022年歷屆台北市長選舉民進黨與國民黨人選得票數與得票率。（AI協作圖／記者郭運興製作，經編輯審核）

記者郭運興／台北報導

2026年台北市長大選備受矚目，國民黨方面現任市長蔣萬安力拼連任，民進黨卻是「想選的，不讓選」、「有機會被徵召的，又不想選」。之所以會陷入如此窘境，在於從陳水扁當選台北市長後，過去32年期間，民進黨並未真正培養能出戰首都的人才，或許這與北市選民結構藍大於綠有關，所以民進黨才會在2014年與當時自稱「墨綠」的台大醫生柯文哲合作，讓柯以無黨籍身分參選，結果大勝國民黨提名的連勝文。只不過後來柯與綠營分道揚鑣，之後民進黨推出的人選依舊嚐盡敗績。

《ETtoday新聞雲》特別整理1994年至2022年歷屆台北市長選舉中，國民黨、民進黨得票數與得票率的消長，便可看出北市長選舉某種不易打破的超穩定結構。

從台北選票結構 看民進黨的高峰與谷底

在1994年民進黨的陳水扁以61萬5090票、43.68%得票率，擊敗國民黨黃大洲的36萬4,618票、25.90%與新黨趙少康42萬票、30.17%得票率，陳水扁成功當選台北市長，這也是民進黨在首次直轄市長民選後，拿下台北市長寶座，不過是拜三腳督之賜。

1998年，力拼連任的陳水扁卻以68萬8,072票、45.90%得票率，敗給了國民黨馬英九76萬6,377票、51.13%得票率，陳水扁連任失利，留下了「對進步團隊的無情，是偉大城市的象徵」的名言，而這一仗，也成了他政治生涯的轉捩點。

接下來12年的時間，民進黨三度在首都大敗，分別是2002年的李應元48萬8,811票、35.89%得票率，敗給了馬英九 87萬3,102票、64.11%得票率。2006年謝長廷52萬5,869票、40.89%得票率，敗給了郝龍斌69萬2,085票、53.81%得票率。2010年蘇貞昌62萬8,129票、43.81%得票率，敗給了郝龍斌79萬7,865票、55.65%得票率。

直到2014年，民進黨尋求與柯文哲合作，柯文哲以無黨籍身分拿下85萬3,983票、57.16%得票率，擊敗了國民黨的連勝文60萬9,932票、40.83%得票率，民進黨在首都市長這一役成功突圍。

但到了2018年，民進黨與柯文哲絕裂，台北市長之戰再度陷入三腳督狀況，民進黨的姚文智僅獲得24萬4,342票、 17.28%得票率，創下民進黨得票最低紀錄，而國民黨丁守中拿下57萬7,096票、40.81%得票率，飲恨於競選連任的柯文哲，不過柯文哲得票數58萬0663票，得票率41.06%，比之4年前與民進黨合作的得票數，整整下滑了27萬餘票。

最近一次2022年選舉 ，台北市再度陷入三腳督大戰，國民黨蔣萬安以57萬5590票、42.29%得票率，擊敗了民眾黨支 持，但掛無黨籍參選的台北市前副市長黃珊珊(34萬2141票 、25.14%得票率)與民進黨提名的衛福部前部長陳時中（43萬4558票 、31.93%得票率）。

▼2018柯文哲當選台北市長。（圖／記者湯興漢攝）

選票結構歸納4大重點 首都大門未對民進黨敞開的真正問題

32年來北市長選戰得票率可以歸納出4大重點，第一「成也三腳督，敗也三腳督」，1994 年民進黨陳水扁憑藉藍營分裂（黃大洲對上趙少康），以 43.68% 的得票率入主北市府，但爾後姚文智與陳時中面臨三腳督局面，卻是難以突破。其中2022 年，在蔣萬安、黃珊珊與陳時中的三腳督情況下，民進黨原本期盼複製1994年的勝利，然而，最終陳時中僅拿回 31.93%的選票，再度落敗。

第二「合作柯文哲的代價」，2014 年是民進黨在台北市最大轉折點，當時綠營選擇「合作」，禮讓無黨籍的柯文哲，最終創下 57.16% 的史上最高得票率，雖然成功擊敗國民黨，但少了母雞帶領的民進黨，在台北市基層組織與人才培養陷入長達十年的「斷層」。

這次合作的後遺症在 2018 年爆發，當民進黨與柯文哲分裂後，民進黨推出的姚文智僅拿下24萬餘票的最低票。

第三「無法吸引『非藍』選民」，1998至2010年，儘管民進黨派出陳水扁、謝長廷、蘇貞昌天王級人選，得票率也衝破4成，最高是爭取連任的陳水扁，得票率來到了4成5，卻是一山還有一山高，國民黨得票率都破5成，顯示在「藍綠對決」的傳統結構下，民進黨仍處於劣勢。

第四「 2026 僵局找不到對抗『蔣萬安模式』的人選」，眼看 2026 年選舉將至，民進黨台北市長提名人選遲未出爐，即使最新被選對會列入討論名單人選眾多，包括行政院副院長鄭麗君、立委沈伯洋，被網紅徐閉推薦的范雲，以及曾主動表達參選意願的吳怡農，還有｢神秘第五人｣，也就是隸屬英系的民進黨秘書長、選對會召集人徐國勇，卻還是落入「想選的，不讓選」、「有機會被徵召的，又是不想選」的僵局。

總結來說，2026大選，民進黨要面對的是，現任市長蔣萬安在各項民調中擁有高度支持，囊括許多中間選民與年輕選票，反觀民進黨目前被點名的潛在人選，在民調落後幅度普遍達到15至20個百分點以上。

從選票結構可以看到，民進黨在台北市的高峰是2014年的57.16%（與柯文哲合作）、常態則是1994到2010年約 35% 到45%、谷底則是2018年三腳督的17.28%，而2022年的31.93%，象徵綠營基本盤有些許回流，但仍難以擴張。

民進黨歷經1994年的榮耀，到2018年的幾近崩盤，再到2022年的欲振乏力，在台北市的難題，表面上是「找不到人選」，但更深層原因卻是漸漸流失中間選民支持、未能培養出長期深耕台北的人才，若不正視人才斷層，綠營要在可預見的將來敲開這座首都大門，恐怕難以樂觀。

▼鄭麗君、沈伯洋、吳怡農、范雲都被點名選北市長。（合成圖／記者李毓康、湯興漢攝）