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鄭麗文返國前夕出招！藍營彰化縣長推誰　謝衣鳯等3人聯合聲明

▲立委謝衣鳯與柯呈枋(左)及洪榮彰(右)發表聯合聲明。（圖／彰化縣國民黨部提供）

▲立委謝衣鳯與柯呈枋(左)及洪榮彰(右)攜手發表聯合聲明。（圖／彰化縣國民黨部提供）

記者唐詠絮／彰化報導

國民黨彰化縣長提名之爭越演越烈，外界盛傳可能拍板提名前考紀會主委、律師魏平政參選，就在黨主席鄭麗文回國之際，立委謝衣鳯、縣府參議柯呈枋與工策會總幹事洪榮章突然發表聯合聲明，呼籲黨中央「回歸在地徵召」，從他們3人中擇優提名1人，代表國民黨迎戰民進黨對手陳素月。這份連署書更強調，此舉是為了2028年總統大選提前布局。

這份名為「回歸在地徵召、團結守護彰化」的連署書昨（11）日已送達鄭麗文手中，副本也交給黨中央組發會。值得注意的是，時間點正好在鄭麗文與中共總書記習近平「鄭習會」後，黨中央也順勢推出「請給台灣未來和平」的新影片，讓外界解讀，3人此時出招，頗有與黨中央路線叫陣的意味。

3人強調，彰化的選民結構非常重視在地情感與長期服務的累積，如果忽略地方連結，不但難以凝聚共識，更可能造成基層斷層，削弱整體戰力。他們都具備即戰力，無論是行政歷練或組織動員，都能扛起選戰重擔。只要黨中央從他們3人中完成徵召，其他人必定以大局為重，全力整合，希望黨中央能聽見地方的聲音，為2028大選打下穩固基礎。

對此，柯呈進一步表示，徵召制度應該回歸初衷，推出「最在地、最強」的人選。他甚至公開向魏平政律師喊話：「歡迎一起加入競爭，不論是正式或內參民調，4人一起比。」他認為，只有透過公平機制產生的人選，才能真正服眾、促進團結。

面對外界質疑他缺乏派系與資源，恐怕處於劣勢，柯呈枋坦然回應：「正因為沒有包袱，我更珍惜每一張選票背後的信任。這條路也許不熱鬧，但我走得心安。」他強調，決定彰化未來的不是資源多寡，而是人民的支持。他還透露，昨天特地前往白沙屯媽祖進香前夕祈福，祈求媽祖庇佑彰化，從政的初衷，就是要讓人民安心。

▲立委謝衣鳯與柯呈枋(左)及洪榮彰(右)發表聯合聲明。（圖／彰化縣國民黨部提供）

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