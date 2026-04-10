綠新竹議員初選！鄭宏輝回鍋出線、新人民調輾壓　現任議員落馬

▲民進黨新竹市第一選區初選民調結果。（圖／民進黨新竹市黨部提供）



記者杜冠霖／台北報導

民進黨新竹市黨部10日正式公布東區市議員初選民調結果，在五搶四競爭下，由現任議員鄭美娟以27.46%，依次是新人、水源里長曾翰揚25.03%、前議員鄭宏輝22.12%、現任議員劉彥伶14.75%，共4人出線，而現任議員劉崇顯10.64%落馬。

新竹市民進黨部首度進行東區市議員提名初選電話全民調，由於7日及8日兩天的民調有效份數不足，距1068份有效份數僅有一半，黨部及參選人同意延長續做第三天電話民調，並在昨晚完成，今日上午10點公佈。

根據初選結果，鄭美娟以27.46%，依次是新人、水源里長曾翰揚25.03%、前議員鄭宏輝22.12%、現任議員劉彥伶14.75%，共4人出線，而現任議員劉崇顯10.64%落馬。

另外，北區市議員初選呈現4搶3局面，除現任議員楊玲宜爭取連任外，另有林士凱、戴振博、曾國維3位新人挑戰。新竹黨部安排於4月9日至10日電話民調，從4人中提名前3名出線。

劉崇顯稍早表示，他未能取得黨內提名資格，讓一路以來支持崇顯的朋友們失望了，深感抱歉；同時，也要向每一位在電話中給予肯定、甚至為這個結果感到抱屈並給予鼓勵的市民朋友，表達最誠摯的感謝。換個角度想，值得慶幸的是，他所重視的議會夥伴們都順利通過了初選。

劉崇顯介紹，鄭美娟是在公共服務領域耕耘超過20年的「職人」；劉彥伶是將民眾陳情處理到極致細膩的「達人」；而曾翰揚不僅是我在「新竹挖挖挖」的好夥伴，更是深得曾資程真傳、紮根基層的「優質新人」。每一位都是值得託付的好人選，也恭喜鄭宏輝前輩重返戰場與後輩們一起奮鬥。

劉崇顯指出，在整體的選戰布局下，這或許是現階段最能顧全大局、發揮團隊最大力量的結果，即便初選失利，他也絕不會因此停下腳步。他強調，身為現任議員，仍會秉持職責，持續監督市府，今年度的定期會議，依舊會全力以赴，將市政工作拉回正軌，當前最重要的任務，是把握讓新竹重拾光榮的機會。