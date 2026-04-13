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「世界偉人財神總統」不缺席　台灣阿成宣布參選嘉義市長

▲▼ 台灣阿成世界偉人財神總統黃宏成宣布投入2026嘉義市長選戰 主打「反霸凌、討公道」 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲ 台灣阿成世界偉人財神總統黃宏成(圖右)，宣布投入2026嘉義市長選戰。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

隨著2026年底地方大選步伐逼近，嘉義市長選戰煙硝味漸濃。在國民黨、民眾黨「在野整合」民調初選結果出爐後，戰局原已呈現民進黨王美惠與民眾黨張啓楷雙雄對峙之勢，然而，嘉義選戰常客、曾多次參選市長及立委的「黃宏成台灣阿成世界偉人財神總統」（以下簡稱黃宏成），今（13）日正式宣布投入2026嘉義市長選舉，為選情投下震撼彈。

▲▼ 台灣阿成世界偉人財神總統黃宏成宣布投入2026嘉義市長選戰 主打「反霸凌、討公道」 。（圖／記者翁伊森翻攝）

黃宏成此次參選動機直指日前的藍白合民調過程。他指出，國民黨提名的醫師翁壽良在民調期間受盡羞辱，認為其為民服務的熱忱遭到人為刻意「弄洞」（設計）。黃宏成痛批，既然對方不擇手段，嘉義人也不必再堅守誠信原則。他自許為「正義使者」，強調這場選舉的勝負並非核心，重點在於捍衛嘉義人的自尊與人格，要用實質選票反映真正的民意，訴求「反霸凌，討公道」。

距離8月27日正式登記僅剩130多天，面對高額的參選保證金，黃宏成計畫重返「財神廣場」，重啟「拜選票也拜鈔票」的募資模式。他預計透過沿街銷售「財神刮鬍刀」與「財神文昌筆」，以最草根的方式籌措經費。黃宏成預告，將於4月16日上午10點在嘉義市政府前召開參選記者會，正式向市民報告參選理念。

黃宏成過去曾五度挑戰嘉義縣市長及立委職位，對嘉義選民而言已是熟面孔。其過去在政見發表會上展現的「行為藝術」，包括現場做瑜珈、唱歌、吃便當及撒假鈔等驚人之舉，總能引發網友瘋傳。此次重回戰場，已有不少網友留言表達支持，期待他再次帶來突破傳統的選舉風格。

▲▼ 無黨籍嘉義市長候選人黃宏成台灣阿成世界偉人財神總統政見發表時一度「烙英文」。（圖／記者翁聖勳翻攝，下同）。

針對黃宏成的表態，民眾黨嘉義黨部表示尊重其參選權利，但也重申藍白兩黨當時的共識即是「合作」。針對張啓楷出線後的風波，黨部坦言坊間確實有有心人士企圖操弄、破壞在野整合，呼籲各界應尊重民調結果，依循共識團結打贏年底選戰。

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