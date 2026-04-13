「世界偉人財神總統」不缺席　台灣阿成宣布參選嘉義市長

▲ 台灣阿成世界偉人財神總統黃宏成(圖右)，宣布投入2026嘉義市長選戰。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

隨著2026年底地方大選步伐逼近，嘉義市長選戰煙硝味漸濃。在國民黨、民眾黨「在野整合」民調初選結果出爐後，戰局原已呈現民進黨王美惠與民眾黨張啓楷雙雄對峙之勢，然而，嘉義選戰常客、曾多次參選市長及立委的「黃宏成台灣阿成世界偉人財神總統」（以下簡稱黃宏成），今（13）日正式宣布投入2026嘉義市長選舉，為選情投下震撼彈。

黃宏成此次參選動機直指日前的藍白合民調過程。他指出，國民黨提名的醫師翁壽良在民調期間受盡羞辱，認為其為民服務的熱忱遭到人為刻意「弄洞」（設計）。黃宏成痛批，既然對方不擇手段，嘉義人也不必再堅守誠信原則。他自許為「正義使者」，強調這場選舉的勝負並非核心，重點在於捍衛嘉義人的自尊與人格，要用實質選票反映真正的民意，訴求「反霸凌，討公道」。

距離8月27日正式登記僅剩130多天，面對高額的參選保證金，黃宏成計畫重返「財神廣場」，重啟「拜選票也拜鈔票」的募資模式。他預計透過沿街銷售「財神刮鬍刀」與「財神文昌筆」，以最草根的方式籌措經費。黃宏成預告，將於4月16日上午10點在嘉義市政府前召開參選記者會，正式向市民報告參選理念。

黃宏成過去曾五度挑戰嘉義縣市長及立委職位，對嘉義選民而言已是熟面孔。其過去在政見發表會上展現的「行為藝術」，包括現場做瑜珈、唱歌、吃便當及撒假鈔等驚人之舉，總能引發網友瘋傳。此次重回戰場，已有不少網友留言表達支持，期待他再次帶來突破傳統的選舉風格。

針對黃宏成的表態，民眾黨嘉義黨部表示尊重其參選權利，但也重申藍白兩黨當時的共識即是「合作」。針對張啓楷出線後的風波，黨部坦言坊間確實有有心人士企圖操弄、破壞在野整合，呼籲各界應尊重民調結果，依循共識團結打贏年底選戰。