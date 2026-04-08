「藍白合」出征嘉義市長選戰　張啓楷冒雨謝票誓言接棒黃敏惠

▲▼ 藍白合首戰嘉義！張啓楷冒雨謝票，誓言「接棒黃敏惠」穩健前行 。（圖／民眾黨嘉義黨部提供）

記者翁伊森／嘉義報導

國民黨與民眾黨於昨（7）日正式完成嘉義市長初選民調，確定由張啓楷勝出，代表「藍白整合」出征年底嘉義市長大選，對壘民進黨參選人王美惠。這不僅宣告嘉義市成為全台藍白合作的示範區，更為地方政壇注入強心針。

在確定代表在野陣營出戰後，張啓楷隨即展開謝票行程。儘管今（8）日上午嘉義天候不佳、細雨綿綿，張啓楷仍堅持冒雨掃街，展現誠意。沿途許多市民熱情揮手、比讚加油，甚至有駕駛特地搖下車窗大喊支持，讓團隊成員深受感動。

張啓楷表示，雨水阻擋不了我們前進的決心，民眾的每一聲加油，都是對藍白整合最大的肯定。他強調，未來將持續秉持「一步一腳印」的精神，走遍嘉義大街小巷傾聽民意。

談及市政願景，張啓楷特別推崇現任市長黃敏惠。他指出，黃市長多年來奠定了極其穩健的施政基礎，更讓嘉義市屢獲幸福城市肯定。

「我的責任就是延續這份光榮！」張啓楷強調，未來將在黃敏惠市長的既有成果上精進，確保政策推動不中斷，並結合「穩定」與「創新」兩大核心，提出更貼近市民需求的政策，力求讓嘉義市在競爭激烈的城市發展中，持續領先、邁向更宜居的未來。