AI美顏修過頭？女議員競選照「騙太大」惹怒選民　她遭開除黨籍

▲賴希曼（左）堅稱照片（右）中的女子真的是自己。（圖／翻攝X）



記者吳美依／綜合報導

荷蘭鹿特丹一名女議員才剛當選，卻因競選照片惹火上身，她疑似使用AI大幅美化外貌，遭受選民強烈質疑，最終被所屬政黨開除黨籍。

AI修圖？選民怒控被騙

59歲的賴希曼（Patricia Reichman）3月18日贏得鹿特丹北部布萊多普（Blijdorp）地區議員席次，卻因競選照片引發軒然大波。

選民發現，賴希曼提供給地方媒體的競選照片，與本人真實外貌差距懸殊。只見照片中的「她」金髮亮麗、雙眸深邃，看起來比實際樣貌年輕十幾歲。這讓選民感覺遭到欺騙，指控議員使用AI造假。

堅稱0修圖 又被抓包不住選區

不過，賴希曼堅稱照片是真的，只是因為解析度太低，才透過線上圖像工具提升畫質。她向荷蘭媒體《Algemeen Dagblad》解釋，「那真的是我的照片，也真的是我本人。我現在看起來不太一樣，是我最近服用的藥物導致，很快就會結束了。」

賴希曼透露，「我和兒子外出時，常被誤認為是他的女友，我經常聽說，人們覺得我看起來比實際年齡年輕很多。」

未料一波未平一波又起。《Algemeen Dagblad》調查發現，賴希曼並未實際居住在她所代表的選區。不過賴希曼再次否認報導，堅稱自己名下雖有兩套房產，但選區布萊多普的房子，才是她的主要住所。

拒絕交出席次 被開除黨籍

隨著爭議不斷，賴希曼所屬政黨「宜居鹿特丹」（Leefbaar Rotterdam）3月30日發布聲明，考慮到居住地點與競選照片引發的爭議，已經開除賴希曼的黨籍。

該黨指出，這張照片「明顯經過AI大幅修改，與真實樣貌不符」，但從未出現在黨內任何官方文件或競選文宣中。

該黨曾要求賴希曼放棄席次但被拒絕，只好大動作開鍘，「提供的資訊與事實不符，雙方便已失去繼續合作的信任基礎。」此舉也讓賴希曼成為該選區的無黨籍議員。