皮克敏吹進政治圈！羅智強揪千名「皮友」走路　陳菁徽3寶搶看餵食秀

▲羅智強揪千名「皮友」走路。（圖／國民黨立委羅智強提供）



記者崔至雲／台北報導

手遊《皮克敏Bloom》（Pikmin Bloom）近期在台灣掀起一波「邊走邊種花」熱潮，也悄悄吹進政治圈。國民黨立委羅智強不只自己玩，還直接發起「散步團」，4月喊出要號召上千名「皮友」一起走路；藍委陳菁徽近日也瘋皮克敏，笑稱，因為要餵皮克敏吃精華，「不走不行」，自己的3寶也都搶著參與餵食秀，意外讓運動變成全家日常。

陳菁徽表示，現在每天起床最期待的事情，就是清晨到住家附近國小繞操場，一邊開啟皮克敏「種花模式」，走一圈至少能種下上千朵花，不僅促進健康，也透過花朵路徑記錄每日行程軌跡，讓運動變得更有趣。

她也提到，「三寶也非常享受餵食秀的過程，都紛紛搶著要餵食各式各樣顏色的精華。這也督促身為媽媽的自己，要更常出去走路，才能獲得精華，不然會入不敷出，庫存不足」，將遊戲融入親子生活，意外成為推動日常運動的動力來源。

陳菁徽也打趣地說，皮克敏裡面還有打蘑菇的任務，但是立法院位於台北所以比較難搶到蘑菇，很多時候都仰賴高雄的鄉親「皮」友們，甚至有些海外僑胞「皮」友的鼎力相助，邀請一起打蘑菇，才能完成每天的任務。

身為醫師的她指出，回到健康政策討論的角度，皮克敏這個遊戲的成功經驗，其實值得衛生福利部即將推行的「健康幣」參考，包含遊戲化的體驗、誘因設計的機制、朋友們互相砥礪的精神，讓健康促進成為一種習慣，甚至時尚風潮的話，肯定對於推動健康台灣願景能有幫助。

▼國民黨立委陳菁徽瘋皮克敏 。（圖／陳菁徽辦公室提供）



羅智強則將皮克敏結合地方行程與支持者經營。他分享，日前在完成大安區假日行程後，特地返回故鄉基隆，與太太一同前往和平島公園散步、種花，並藉機放慢腳步，回顧一路走來的歷程與生活節奏的轉變。

羅智強指出，玩皮克敏後，生活出現不少細微但正向的改變，例如過去塞車容易心浮氣躁，現在反而多了耐心，甚至笑稱「車速慢下來，種花模式就會自動啟動」，讓原本零碎時間也能轉化為運動累積。

他也坦言，為了完成每日步數目標，現在平日常常清晨五、六點就起床走路，否則一旦進入立法院忙碌行程，便難以抽出完整時間運動，反而促使生活節奏更加規律。

此外，羅智強每月都會在遊戲中發起「線上走路團」，三月已有904位「皮友」參與，累計走出超過8,734萬步。他表示，即使是線上互動，但「一起前進的感覺依然很真實、很溫暖」，而四月新一輪走路團也已開放報名，期待能號召上千名「皮友」一起參與。

至於皮克敏怎麼玩？玩家只要開啟手機定位功能，在日常走路時就能同步累積步數，並啟動「種花模式」，沿途留下花朵軌跡。隨著步數增加，也能蒐集不同顏色的皮克敏，並透過餵食精華、完成任務等方式培養角色，甚至與其他玩家合作挑戰「打蘑菇」等社群任務，讓原本單純的運動，轉化為帶有成就感與互動性的遊戲體驗。

▲羅智強揪千名「皮友」走路。（圖／國民黨立委羅智強提供）