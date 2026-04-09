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解放軍高幹培訓班開課　習近平：要以嶄新政治面貌迎接建軍百年

▲中共中央軍委主席習近平。（圖／翻攝央視新聞）

▲中共中央軍委主席習近平。（圖／翻攝央視新聞）

記者魏有德／綜合報導

中共二十大後軍隊反腐力道不斷升溫，包括兩任國防部長魏鳳和、李尚福皆被雙開，再加上中央軍委副主席張又俠、何衛東，委員苗華及劉振立等人以及何宏軍等高階將領，高層體系幾乎換血一輪。中共中央軍委主席習近平8日在全軍高級幹部培訓班特別強調，要強化思想整風與政治整訓，推動幹部隊伍建設，以新的政治面貌迎接建軍一百週年。

《央視新聞》報導，全軍高級幹部培訓班8日上午在國防大學開班。中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平出席開班式並發表重要講話。他強調，要以新時代中國特色社會主義思想為指導，深入貫徹新時代強軍思想，開展思想整風，深化政治整訓，加強我軍幹部隊伍革命性鍛造，始終保持人民軍隊純潔光榮，以嶄新政治面貌迎接建軍一百週年。

習近平指出，黨與軍隊以理想信念為凝聚基礎，要求成員堅定馬克思主義信仰，忠誠於黨的組織與事業，並強調須深入學習理論以確保政治立場穩固，「對於軍隊領導幹部，特別是高級幹部，應帶頭嚴肅黨內政治生活，營造講真話、建言與敢於鬥爭的氛圍。」

習近平表示，軍隊幹部應站穩群眾立場，避免脫離群眾的作風問題，高級幹部須帶頭恢復與弘揚傳統，強調遵守法紀與制度，做到無特權、無例外。

習近平進一步強調，黨與軍隊是在與各類錯誤思想鬥爭中發展壯大，在新時代思想指引下，人民軍隊將在新的歷史條件下保持團結統一，推動強軍建設。

據了解，此次解放軍高幹培訓班開班式是由「碩果僅存」的中共中央軍委副主席張升民主持，培訓班學員及軍委機關相關部門負責人等參與，以視訊會議形式同步在解放軍多個單位進行。

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