鄭麗文4/7見習近平「名單沒館長」！他直播嘆：換了位置換腦袋

▲無緣隨團訪中，館長在直播中自嘲「國宴怎會擺炸雞」。（圖／翻攝自館長惡名昭彰直播）

記者閔文昱／綜合報導

中國國家主席習近平邀請國民黨主席鄭麗文率團訪問中國，預計4月7日至12日登場，外界關注是否將舉行「鄭習會」。不過隨團名單曝光後，網紅「館長」陳之漢卻在直播中直言，自己確定不在名單內，還開酸「政治語言聽聽就好」，更嗆「換了位置就換了腦袋」。

館長30日在直播中表示，鄭麗文過去在競選國民黨主席期間曾上他節目，當時親口承諾若有訪中行程「一定會帶他去」，甚至稱他是「先驅」，相關直播畫面都還留著。但如今訪中名單曝光，他卻未受邀，讓他感嘆「在他們的舞台裡沒有館長」。

▲中國國家主席習近平、中國國民黨主席鄭麗文。（圖／路透）

自嘲「炸雞上不了桌」 認清政治現實

對於未被邀請原因，館長也替對方緩頰，認為鄭麗文如今身為黨主席，必須顧及整體政治利益，加上國民黨內部有眾多人選，正式場合自然會有所取捨。他直言「換了位置肯定要換個腦袋」，形容這是政治現實。

同時他也自嘲，自己滿口髒話、全身刺青，「怎麼上得了檯面」，更以「炸雞」比喻自己，「雖然多汁美味、大家都愛，但國宴上怎麼可能擺炸雞，難看嘛！」認為這類正式政治場合，本就不適合自己參與。

仍盼交流機會 喊話國民黨別小看他

儘管未能成行，館長仍表示，未來希望能以不同形式前往中國，例如透過直播走訪上海、深圳等地，讓台灣民眾了解當地發展，甚至不排除與政治人物同行。他也強調，自己不是不想見習近平，「能握手當然榮幸」，但理解各方考量。

話鋒一轉，館長也忍不住開嗆國民黨，直言「很多人還是看不起我們」，並以「痰盂」自比，稱雖然不起眼但不可或缺，「我做到的事情，他們沒人做得到」，強調自己清楚定位，只要為人民發聲就足夠。