　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

鄭麗文4/7見習近平「名單沒館長」！他直播嘆：換了位置換腦袋

▲無緣隨團訪中，館長在直播中自嘲「國宴怎會擺炸雞」。（圖／翻攝自館長惡名昭彰直播）

▲無緣隨團訪中，館長在直播中自嘲「國宴怎會擺炸雞」。（圖／翻攝自館長惡名昭彰直播）

記者閔文昱／綜合報導

中國國家主席習近平邀請國民黨主席鄭麗文率團訪問中國，預計4月7日至12日登場，外界關注是否將舉行「鄭習會」。不過隨團名單曝光後，網紅「館長」陳之漢卻在直播中直言，自己確定不在名單內，還開酸「政治語言聽聽就好」，更嗆「換了位置就換了腦袋」。

館長30日在直播中表示，鄭麗文過去在競選國民黨主席期間曾上他節目，當時親口承諾若有訪中行程「一定會帶他去」，甚至稱他是「先驅」，相關直播畫面都還留著。但如今訪中名單曝光，他卻未受邀，讓他感嘆「在他們的舞台裡沒有館長」。

▲▼中國國家主席習近平、中國國民黨主席鄭麗文。（圖／路透）

▲中國國家主席習近平、中國國民黨主席鄭麗文。（圖／路透）

自嘲「炸雞上不了桌」　認清政治現實

對於未被邀請原因，館長也替對方緩頰，認為鄭麗文如今身為黨主席，必須顧及整體政治利益，加上國民黨內部有眾多人選，正式場合自然會有所取捨。他直言「換了位置肯定要換個腦袋」，形容這是政治現實。

同時他也自嘲，自己滿口髒話、全身刺青，「怎麼上得了檯面」，更以「炸雞」比喻自己，「雖然多汁美味、大家都愛，但國宴上怎麼可能擺炸雞，難看嘛！」認為這類正式政治場合，本就不適合自己參與。

仍盼交流機會　喊話國民黨別小看他

儘管未能成行，館長仍表示，未來希望能以不同形式前往中國，例如透過直播走訪上海、深圳等地，讓台灣民眾了解當地發展，甚至不排除與政治人物同行。他也強調，自己不是不想見習近平，「能握手當然榮幸」，但理解各方考量。

話鋒一轉，館長也忍不住開嗆國民黨，直言「很多人還是看不起我們」，並以「痰盂」自比，稱雖然不起眼但不可或缺，「我做到的事情，他們沒人做得到」，強調自己清楚定位，只要為人民發聲就足夠。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/29 全台詐欺最新數據

更多新聞
377 0 8678 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
外送員遭輾成2截另一視角曝光！摔車前疑「舉右手比手勢」
長照姊妹花爽撈百萬！　各30萬交保
被柯文哲罵邪惡！檢察官廖彥鈞一席話爆紅　網讚：有HERO影子

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

鄭麗文4/7見習近平「名單沒館長」！他直播嘆：換了位置換腦袋

三商家購併購 OK mart 准了！公平會點頭

又開直播爆數字不一樣　賴香伶不忍了：請李貞秀別再對外發言

鄭習會4月登場！美議員：對話是好事　應與台灣所有政黨對話

美參議員盼立院找到軍購共識　陳冠廷：看到曙光但勿走傅崐萁路線

盧秀燕挺軍購額度縮水　綠委：盧媽媽教壞小孩！變臉秀比鄭習會精采

不對稱戰力至關重要　美議員：國防預算不足將向對手暴露弱點

感謝盧秀燕表態挺軍購　美參議員：美國會信守承諾盡快交付武器

拿徐春鶯當例子　許淑華提醒徐巧芯：這就是國安威脅

民進黨派沈伯洋戰台北？　楊蕙如開嗆：2026大陣亡2028岌岌可危

江宏傑早得知福原愛再婚懷孕　拒絕湊對蔡尚樺「錢姐就OK」

被柯文哲罵邪惡！檢察官廖彥鈞一席話爆紅　網讚：有HERO影子

變天了「下最大」時間曝！明起3波鋒面接力全台濕答答

神作回歸！《弒婚遊戲2》爛番茄100%開盤　豪門獵殺遊戲升級..4/2看姊妹檔殺出血路

75歲王文洋爆穩交小54歲新歡　20歲氣質美女又是大學生　專收編嫩妹情招曝光

【一刀未剪】柯文哲法庭激辯22分鐘　轟檢方搞冤獄！看起訴書「快吐血」　驚爆有通靈人找上門

首例！柯文哲京華城案　北院一審宣判法庭影像公開

奪命瞬間曝！中壢外送員「突停下倒地」…遭水泥車輾過斷兩截慘死(更)

川普PO「伊朗彈藥庫淪火球」畫面！　B-2轟炸機奇襲伊斯法罕

馮德倫自稱和吳彥祖是「BL老祖宗」　愛逛三創：看到彭于晏在賣按摩椅XD

鄭麗文4/7見習近平「名單沒館長」！他直播嘆：換了位置換腦袋

三商家購併購 OK mart 准了！公平會點頭

又開直播爆數字不一樣　賴香伶不忍了：請李貞秀別再對外發言

鄭習會4月登場！美議員：對話是好事　應與台灣所有政黨對話

美參議員盼立院找到軍購共識　陳冠廷：看到曙光但勿走傅崐萁路線

盧秀燕挺軍購額度縮水　綠委：盧媽媽教壞小孩！變臉秀比鄭習會精采

不對稱戰力至關重要　美議員：國防預算不足將向對手暴露弱點

感謝盧秀燕表態挺軍購　美參議員：美國會信守承諾盡快交付武器

拿徐春鶯當例子　許淑華提醒徐巧芯：這就是國安威脅

民進黨派沈伯洋戰台北？　楊蕙如開嗆：2026大陣亡2028岌岌可危

他大讚搭機久坐1技巧「再也不腰痠背痛」　一票過來人喊有效

伊朗革命衛隊放狠話！再暗殺就攻擊輝達等美企　籲這些員工快撤

中東和平露曙光！美股狂飆「道瓊大漲942點」　台積電ADR猛噴5%

DDR5記憶體傳跌價30%「最大一波」崩盤　背後原因曝光！

鄭麗文4/7見習近平「名單沒館長」！他直播嘆：換了位置換腦袋

「靈動老師」疑似換帳號復出　改名直播曝光！監管局回應

陸癌末男近14億財產全給「小28歲嫩妻」　前妻一家炸鍋！女方回應

神秘富商倫敦「狂買34億房」身分曝光　英警出手全凍結

從母乳支持到高風險追蹤　基隆打造全方位母嬰照護

清明掃墓防火整備啟動　基隆消防加強墓區警戒宣導

【我還沒上車啊！】貨車加速起步　阿伯剛準備爬上車斗就踉蹌滾地

政治熱門新聞

三商家購併購 OK mart 准了！公平會點頭

賴香伶發聲明：請李貞秀別再對外發言

鄭習會4/7登場！館長遭放生嘆：換了位置換腦袋

震民調／3年新低！民眾黨支持度剩8.5%　破6成認柯案恐釀泡沫化

賴清德「核電暴衝」　黨內嗆：你很行自己加油

呂秀蓮發聲：李貞秀能選立委甚至總統　取得我國籍後自動喪失中國籍

王世堅爆氣金句變抖音神曲　本人反應曝光

霸凌疑雲未歇！藍委要請楊珍妮上台備詢　江啟臣阻止

盧秀燕挺軍購額度「1兆縮水變3800億」　吳思瑤：盧媽媽教壞小孩

川習會台灣恐淪籌碼？美議員：美中關係越強韌　台灣越安全

鄭習會4月7日登場　卓榮泰：不得與對岸進行任何政治性協議

民進黨派沈伯洋戰台北？　楊蕙如開嗆：2026大陣亡2028岌岌可危

震民調／54.2%民眾不相信柯文哲清白　藍營支持者也半信半疑

陳定南之子陳仁杰罕見表態！　力挺林國漳選宜蘭縣長

更多熱門

相關新聞

川習會台灣恐淪籌碼？美議員：美中關係越強韌　台灣越安全

川習會台灣恐淪籌碼？美議員：美中關係越強韌　台灣越安全

中國30日宣布，中國國家主席習近平邀請國民黨主席鄭麗文於4月7日至12日出訪中國。巧合的是，當天正好是美國跨黨派議員訪團抵台首日。對此，美國聯邦參院外交委員會民主黨首席議員夏欣今（31日）表示，對話是好事，希望中國以同樣方式看待台灣各黨派的領袖。此外，針對美國總統川普將於5月14至15日訪問北京並與習近平會晤，外界擔憂台灣是否淪為談判籌碼，共和黨參議員匡希恆認為，美中關係越強韌，台灣就越安全。如果美國與中國關係惡劣，中國對台灣發動侵略的可能性反而更高。

呂秀蓮發聲：李貞秀能選立委甚至總統　取得我國籍後自動喪失中國籍

呂秀蓮發聲：李貞秀能選立委甚至總統　取得我國籍後自動喪失中國籍

立院藝術家！吳宗憲收藏朱銘、楊英風雕塑　陳永康有唐伯虎畫作

立院藝術家！吳宗憲收藏朱銘、楊英風雕塑　陳永康有唐伯虎畫作

盧秀燕挺軍購額度「1兆變3800億」　綠：防衛決心隨中國態度縮水？

盧秀燕挺軍購額度「1兆變3800億」　綠：防衛決心隨中國態度縮水？

槓上金溥聰！　邱毅正式告發「涉強制罪、恐嚇罪」

槓上金溥聰！　邱毅正式告發「涉強制罪、恐嚇罪」

關鍵字：

館長鄭麗文訪中政治現實國民黨

讀者迴響

熱門新聞

外送員遭輾另一視角曝光！摔車前疑比手勢

輪椅男玩雲霄飛車　股骨斷兩半慘死

朱姓男星發聲道歉！遭爆身帶套到處約、打女友　反擊林倪安不實指控

伊朗總統首度鬆口：願意結束戰爭

脂肪肝有救了！日醫教「改喝3飲品」：1個月肝功能變正常

快訊／23:43台灣東部海域規模4.2「極淺層地震」　最大震度3級

薛仕凌逃兵狡辯「被詐騙」　檢方求重刑2年半

半個台灣紫紅一片　最猛春雨時間出爐

曾沛慈《浪姐7》唱不了〈夠愛〉！謝和弦拒授權歌詞

被柯文哲罵邪惡　檢察官回答影片爆紅

美戰爭部長：我們清楚中俄在幫伊朗

連假雨更多！　「下最大」時間曝

王文洋「20歲女友」身分曝光　安靜氣質超耐看

名醫「強抱女員工」　苗檢聲請羈押禁見

長照姊妹涉詐百萬防疫金！各30萬交保

更多

最夯影音

更多
江宏傑早得知福原愛再婚懷孕　拒絕湊對蔡尚樺「錢姐就OK」

江宏傑早得知福原愛再婚懷孕　拒絕湊對蔡尚樺「錢姐就OK」
被柯文哲罵邪惡！檢察官廖彥鈞一席話爆紅　網讚：有HERO影子

被柯文哲罵邪惡！檢察官廖彥鈞一席話爆紅　網讚：有HERO影子

變天了「下最大」時間曝！明起3波鋒面接力全台濕答答

變天了「下最大」時間曝！明起3波鋒面接力全台濕答答

神作回歸！《弒婚遊戲2》爛番茄100%開盤　豪門獵殺遊戲升級..4/2看姊妹檔殺出血路

神作回歸！《弒婚遊戲2》爛番茄100%開盤　豪門獵殺遊戲升級..4/2看姊妹檔殺出血路

75歲王文洋爆穩交小54歲新歡　20歲氣質美女又是大學生　專收編嫩妹情招曝光

75歲王文洋爆穩交小54歲新歡　20歲氣質美女又是大學生　專收編嫩妹情招曝光

熱門快報

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面