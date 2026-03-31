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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

又開直播爆數字不一樣　賴香伶不忍了：請李貞秀別再對外發言

▲▼民眾黨立委陳昭姿（左起）、李貞秀、蔡春綢出席「 戰！329上凱道討公道」。（圖／記者周宸亘攝）

▲李貞秀（中）自稱凱道上親自找高虹安道歉。（圖／記者周宸亘攝）

記者許力方／綜合報導

民眾黨立委李貞秀日前爆料稱新竹市長高虹安拿了主席柯文哲700萬元，隨後致歉稱是混淆資訊，被民眾黨送交中央評議委員會裁處，沒想到李貞秀仍繼續「爆破」，29日又開直播提及「數字不一樣」。民眾黨苗栗黨部主委賴香伶不滿出面發聲，批評李貞秀已經混淆黨的形象，要她知所進退、不再對外發言。

李貞秀29日直播時再度提及，在凱道上親自到高市長面前道歉，還說自己不是第一次講這件事「我記得之前在家長群裡講，然後那個數字又不一樣」，甚至還自嘲「哇塞，我真的對數字很不行。」一句數字又不一樣引發黨內炸鍋。

賴香伶31日晚間透過苗栗黨部發出聲明，感嘆自己雖已不在中央黨部工作，但還是關心黨的發展，ㄧ早看到李貞秀的新聞，有些意見必須要表達。她批評，李貞秀近日直播言行，不僅傷害柯文哲、高虹安，也已對本黨正直誠信之價值、形象造成混淆，更引發基層反彈與質疑。

因此她要求李貞秀能以黨的生存與支持者之焦急為念，知所進退，不再對外發言（或直播） 並配合中央評議委員會之公正調查。

賴香伶指，李貞秀不分區立委的任務應該要積極推動民眾黨重要政策及主張，但上任至今不僅未達標準，相關發言還屢屢發生爭議，重創本黨形象，她真的不忍第一線幹部從創黨以來累積之辛苦無端被毀，更擔憂對2026地方候選人造成衝擊，希望盼中央評議委員會發揮智慧，一起共同承擔黨的困境。

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