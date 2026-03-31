三商家購併購 OK mart 准了！公平會點頭

▲三商家購通過公平會審查，以1.25億元完成併購OK mart，正式跨入超商市場核心戰場。（圖／資料照）



記者楊庭蒝／綜合報導

台灣連鎖零售市場出現重大變化。經營美廉社的三商家購證實，以新台幣1.25億元併購OK mart來來超商的交易已通過公平交易委員會審查，後續將依相關法令進行交割與過戶作業。此案完成後，長期以來由統一7-11、全家、萊爾富及OK mart形成的超商4強格局，勢必面臨重新洗牌。

三商家購指出，董事會已於今年1月23日決議通過相關併購案，取得來來超商100%股權及相關智慧財產權，正式將OK mart納入集團版圖。公司表示，公平會審查通過象徵整體程序邁出關鍵一步，也讓三商家購在台灣零售市場的布局更進一步。

OK mart自1988年引進台灣市場，早期由美商Circle K與豐群集團合資經營，全盛時期全台門市數曾接近千家，並與其他大型超商品牌並列。2005年豐群集團與美商解約後，公司更名為來來超商股份有限公司，近年持續經營包裹取貨、電商物流合作與特色商品市場，在競爭激烈的超商產業中維持自身定位。

外界關注併購後是否更名或整併品牌，三商家購回應，目前雙方傾向維持OK mart原有品牌，採取雙品牌獨立經營策略。未來集團將同時擁有主打社區日常採買、被視為「社區冰箱」的美廉社，以及具備完整便利商店服務功能的OK mart，藉由不同定位互補市場需求。

以門市規模來看，截至今年初OK mart在全台約有700至800間門市，美廉社據點已超過800家，兩者合流後，三商家購旗下零售總店數將一舉突破1500間。業界認為，若後續能有效整合OK mart的物流與取貨優勢，以及美廉社深入巷弄與民生消費市場的基礎，將可望提升採購議價能力與營運綜效，對台灣超商與零售市場投下不小衝擊。

