盧秀燕挺軍購額度「1兆變3800億」　綠：防衛決心隨中國態度縮水？

▲台中市長盧秀燕。（圖／記者游瓊華攝）



記者杜冠霖／台北報導

國民黨主席鄭麗文預計4月赴中進行「鄭習會」，而原先支持「八千億到一兆元國防特別預算」的台中市長盧秀燕，昨改口說支持版本跟國民黨版差不多。民進黨今（31）日表示，此舉顯然與國民黨近期在國會的作為及中共對台「三個必須」要求不謀而合，呼籲鄭麗文主席出訪期間應堅守主權，切勿與中共交換條件、犧牲國人利益，做出妨礙國家安全的言行。

民進黨發言人韓瑩指出，鄭麗文為求「面聖」早已熱身許久，尚未就任黨主席便積極運作鄭習會，甚至表態「什麼工作都願意做」。根據媒體披露，中共對國民黨提出「三個必須」：堅決阻擋軍購、有效阻止總預算通過、持續防堵美台供應鏈合作。

韓瑩表示，對照在野黨在國會亂台、阻撓台美合作的表現，與中共要求高度重疊。鄭麗文有責任向人民說明：這趟「面聖之旅」究竟拿什麼作為交換？

韓瑩批評，根據媒體揭露，此行全程由中共中央主導，連言論都需配合中國敘事。鄭麗文昨日宣稱「全世界都奉行一中政策」的荒謬言論，顯見其配合度之高，這種演講內容受限、媒體採訪受審的黑箱大戲，終將被人民看穿。

韓瑩強調，當國民黨全黨吹捧「鄭習會」時，盧秀燕市長原本的國防主張卻被自家黨中央狠狠打臉。盧市長訪美回國後，才宣稱支持「八千億到一兆元國防特別預算」，展現防衛決心，豈料鄭麗文一宣布訪中，她只好又向媒體改口稱她支持的軍購「跟國民黨版3800億+N差不多」。

韓瑩質疑，難道防衛台灣的決心，遇到中國就會自動縮水？韓瑩呼籲，不管國民黨內部如何爭權，都不該拿國家安全開玩笑，請國民黨拿出誠意，速審軍購條例，回應主流民意。