王文洋「20歲女友」身分曝光　安靜氣質超耐看

▲本刊曾直擊麻衣（左一）返台，帶著父親、兒子與王文洋（右一）聚餐。



圖文／鏡週刊

據悉，王文洋與20歲女大生的關係並非一時興起。女方已被帶回家中與王家人餐敘，並獲得正面評價。

知情人士透露，女方仍在就讀大學尚未畢業，20歲左右的年紀不到王文洋的1/3，不過個性安靜內斂、氣質清新，不走美豔路線，屬耐看型女孩。席間偶爾流露出對王文洋含情脈脈的眼神，也與王家成員互動自然，宴席間留下了良好印象。

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▲王文洋（左）與新女友（右）日前在商場逛街，兩人並肩，據悉已帶回家和王家人見面。（讀者提供）

能進入王家用餐，也讓這位女大生的地位顯得不同。儘管兩人相差將近54歲，屬忘年之戀，但並未顯得格格不入。王文洋在歷經風波後仍選擇投入感情，展現出與商場強勢形象截然不同的一面。

能接連與女大生穩定交往，王文洋的身體狀態也保持勇健，無論公開場合或私下互動，他談吐清晰、行動俐落，未見明顯老態。知情人士指出，他長年重視作息與健康管理，對飲食、運動及保健皆有一套原則，因此在商界建立起自律且勇健的形象。如今即使已屆古稀之年，仍維持充沛精力，與其長期自律的生活習慣密不可分。

▲王文洋（右）身為千億總裁，但身影常在街頭被捕捉。

也因此，王文洋在企業圈中累積「保養有道」的形象。本刊不久前曾報導近期有企業友人跨海接洽，邀請他評估日本男性保健食品，並考慮引進台灣市場。據現場人士轉述，他對健康相關議題興致濃厚，還詳細詢問產品成分與效果，甚至帶回試用。儘管投資尚未定案，但以其個人形象而言，若跨足男性回春產業，確實具備相當說服力。

▲王文洋（左一）與麻衣（左三）、孫子及家人聚餐後，步出百貨公司。



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