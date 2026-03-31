震民調／民眾黨支持度「3年新低」剩8.5%　破6成認柯案恐釀泡沫化

▲民眾黨「 戰！329上凱道討公道」。（圖／記者周宸亘攝）



記者杜冠霖／台北報導

震傳媒今（31）日公布最新議題民調。政黨支持度部分，民眾黨下滑至8.5%，是三年以來最低點。民調也調查，是否認為前台北市長柯文哲一審宣判17年，是否導致民眾黨逐漸泡沫化，61.4%民眾同意會逐漸泡沫化、16.9%認為不會。

柯文哲因涉及京華城及政治獻金等4案，一審遭到台北地方法院宣判合併有期徒刑共17年、褫奪公權6年，柯文哲2028年可能無法參選總統，對於民眾黨未來發展，61.4%受訪者認為，民眾黨將逐漸泡沫化，16.9%的受訪者則認為會更加茁壯。

民調顯示，民眾黨支持者中，29.1%認為民眾黨將逐漸泡沫化、61.8%認為會更加茁壯；國民黨支持者，50.2%認為會逐漸泡沫化、25.9%認為會更茁壯；民進黨支持者中，86.5%認為會逐漸泡沫化、5.0%認為會更茁壯。

在藍綠陣營趨勢追蹤中，整體而言，國人政黨色彩傾向泛綠比例較高於泛藍；認同民進黨者35.0%、認同國民黨者20.5%、認同民眾黨者8.5%，自詡為泛綠者為38.1%、泛藍24.9%，中間選民則是31.9%。

此次民調是由震傳媒出資委託山水民意研究股份有限公司執行，調查時間是2026年3月27日至3月28日，針對設籍全國、年滿20歲的民眾為調查對象，透過CATI【電腦輔助電話訪問系統】進行電話訪問。【家戶】以訪問地區住宅電話用戶為抽樣架構；系統抽樣加尾2碼隨機方式抽出電話號碼。【手機】依NCC公布各行動電信業者核配字首，而後5碼隨機亂數抽出電話號碼。

加權方式依內政部人口統計資料，進行地區、性別、年齡層、教育程度加權，以符合母體結構。成功完訪1,088人（加權前家戶552份、手機536份），在95%信心水準下，抽樣誤差約±2.97個百分點。