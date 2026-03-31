呂秀蓮發聲：李貞秀能選立委甚至總統　取得我國籍後自動喪失中國籍

▲前副總統呂秀蓮。（圖／記者湯興漢攝）

記者郭運興／台北報導

民眾黨中配立委李貞秀國籍爭議延燒，內政部官員更拒絕接受質詢。對此，前副總統呂秀蓮今（31日）表示，依國籍法，李貞秀有資格參選立委，甚至正副總統。內政部強迫李貞秀提出放棄原生國籍的要求，基於兩岸關係難說不合理。但是否合法？而李貞秀根據國籍法取得國籍後，自動喪失「中華人民共和國」國籍，不必特別申請，除非內政部或情治單位出示具體證據，否則朝野必須拋開意識形態，依法行事。但她也點出李貞秀事件衍生的3項嚴肅政治問題，亟需認真看待並快速處理。



呂秀蓮今日指出，她於3月24日聯絡立法院長韓國瑜辦公室、三黨團總召，希望以「政治受難者、前立委與前副總統」三個身分，親訪最高民意殿堂的國會議長，提出「民主土石流，誰來擋」的緊急呼籲。

呂秀蓮表示，長期以來朝野從政人物漠視法律，甚至違反憲法的重大原則，特別針對陸配參政問題及預算審查，呼籲立法院並提醒國人同胞台灣的民主土石流問題。

呂秀蓮特別指出，第一，中華民國國籍法規定，取得國籍滿10年之外國人（包括陸配），可以參選的公職不只立委，還包括正副總統、四院院長及縣市長等共十項公職，此一法律規定符合當前國情嗎？不必檢討修訂嗎？

呂秀蓮指出，第二，依中華人民共和國國際法規定，原則上李貞秀取得我國即時即自動立即喪失中華人民共和國國籍，但李若為「國家工作人員」則「不得退出中國籍」。

呂秀蓮提到，第三，憲法明定，總統及立委任期均四年，因此下列當急議題，是否有違憲之虞？籲請朝野各界嚴正看待應對，並審慎依法處理。包括「民眾黨擅自將不分區立委減半」、「行政院提出八年預算」、「立法院審議八年預算」。

另外，針對中華民國國籍法，呂秀蓮表示，依我國的國籍法，李貞秀有資格參選立委，甚至正副總統。內政部強迫李貞秀提出放棄原生國籍的要求合不合理，基於兩岸關係的敵意和安全威脅難說不合理。但是否合法呢？

呂秀蓮認為，李貞秀根據我國國籍法取得國籍後，自動喪失「中華人民共和國」的國籍，不必特別申請。除非內政部或情治單位出示符合中華人民共和國國籍法第12條的具體證據，否則根據當前兩岸各自實施的國籍法，朝野必須拋開意識形態，依法行事。

李貞秀事件衍生出嚴肅政治問題 朝野立委責無旁貸

呂秀蓮強調，然而李貞秀事件卻衍生出幾項嚴肅的政治問題，亟需立法委員超越黨派意識，認真看待並快速處理。

呂秀蓮表示，第一「陸配既可參選立委，也可參選正副總統。這符合當前台灣的國情與民意嗎」？美國憲法明列，非在美國出生的公民，不得參選美國正副總統。立法院要不要認真考慮在「總統副總統選罷法」增訂此一條款，以確保國家忠誠及安全？

呂秀蓮指出，第二「憲法增修條文規定立委任期四年，為何政黨可以隨意切割不分區立委任期而另行遞補」？

呂秀蓮指出，第三「連帶關聯的是，任期四年的總統其行政院長為何可以提出下屆政府的預算案，而任期四年的立法委員為何可以審議長達八年的預算案」？

呂秀蓮直言，根據國科會調查，2020年時台灣民眾認同民主最好的有53%，但2024年已降至49 %。誰該為此一民主土石流負責呢？職司立法與修法職責的立法院朝野立委責無旁貸！