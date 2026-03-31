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被柯文哲罵邪惡！檢察官廖彥鈞一席話爆紅　網讚：有HERO影子

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記者趙蔡州／綜合報導

前台北市長柯文哲京華城案及政治獻金案一審被判處17年，台北地院31日公布一審辯論與宣判錄音及錄影，引發各界討論。有網友在社群平台分享了一段錄影中檢察官回應柯文哲的發言片段，直呼「這波我挺檢察官，這才叫公平正義與正氣凜然」，其他人看了也紛紛大讚「對檢察官們更敬佩了！」

網友分享的影片是2025年12月15日辯論庭的截取片段，影片中廖彥鈞檢察官針對柯文哲的言詞進行回答，他說，「其實柯市長每次開庭就在罵檢察官，我相信也會繼續地罵，那坦白講，這個是被告的答辯權，我們作為檢察官，我們就是尊重，但是有一句話，柯市長所講的一句話，我真的是無法接受。」

廖彥鈞表示，「他（柯文哲）說檢察官是邪惡的，我們是以害人作為職志，坦白講，我不知道柯市長相不相信，可能不相信。我自認是一個認真的檢察官，我對這份工作有我自己的理想，我是真的相信我們這份工作可以幫這個社會帶來一些利益的。」

▲▼柯文哲京華城案法庭辯論公播上線，檢察官廖彥鈞：「別妖魔化彼此」網讚爆。（圖／台北地院）

▲廖彥鈞表示，他無法認同，柯文哲說檢察官是邪惡的。（圖／台北地院）

廖彥鈞指出，他過去3年都是國民法官專職的檢察官，在法庭上看過被害人流下的淚水、所捍衛過的被害人權益，相信不會少於在場任何一位法律人，「我們或許不像市長一樣位高權重，可以決定一個城市、一個國家的未來。但我作為一個基層檢察官，我在工作崗位上面努力，把我的工作做好，這就是我們的職責」。

廖彥鈞說，他非常贊同受命法官所說的，法庭當中所有人都是在做好自己的工作，刑事程序需要審、檢、辯三方共同協力完成，缺一不可，檢辯之間會有攻防、會有立場，但不該互相妖魔化彼此，視彼此為洪水猛獸，「我們是很單純的覺得，政治歸政治，法律歸法律，對於政治攻防，我們不去回應它，我們從頭到尾做的就是法律攻防」。

廖彥鈞最後說，針對柯文哲所說，10年後再回過頭來檢視這個案件，「我們擔心的不是10年、20年後的事情，而是擔心此時此刻，從今往後，我們的國家永遠不要再有下一個比別人『更平等』的京華城案」。

影片分享不到1天，就有超過43萬人次瀏覽，超過2萬人按讚，有人說，「支持檢察官，這才叫公平正義」、「非常令人尊敬的檢察官」、「看法院影片反而被檢察官圈粉」、「看到檢察官的表現很感動，要不是有這個錄播，我們不會知道他們受到多少委屈跟無理謾罵，我覺得放出這個影片真的是做對了」、「有HERO久利生公平的影子」，但也有人說，「直播變轉播，轉播變節錄，這波我挺司法黑箱」、「交互詰問全都被割掉了，幫檢察官遮羞遮得真漂亮」。

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柯文哲檢察官京華城案司法公平政治獻金

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