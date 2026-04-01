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快訊／伊朗總統首度鬆口「願結束戰爭」！前提是要法律保障

▲▼伊朗總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）。（圖／達志影像／美聯社）

▲伊朗總統裴澤斯基安鬆口，願意結束戰爭，但前提是要有法律保障。（圖／達志影像／美聯社）

記者柯振中／綜合報導

中東和平露曙光？伊朗總統裴澤斯基安3月31日與歐盟理事會主席通話，首度表達「終戰意願」，但強硬要求國際須提供防止侵略再發生的保證。他痛批美國在外交談判期間兩度對伊發動突襲，足見其毫无誠意，並正告歐洲應回歸國際法，而非盲目抗伊。針對外界關注的荷姆茲海峽危機，他則強硬回擊，稱目前的動盪全因「美以敵對行動」所致。

與歐盟首長熱線　裴澤斯基安：只要給「防侵略保障」就停火

根據《伊拉克通訊社》（INA）報導，裴澤斯基安3月31日與歐盟理事會主席科斯塔（António Costa）進行了關鍵通話。他明確表示，德黑蘭方面具備結束當前衝突的政治意志，但並非無條件投降。他開出的核心籌碼是「法律保障」，要求國際社會必須建立機制，確保伊朗未來不會再次遭到美國與以色列的軍事侵略，以此作為終止戰火的交換條件。

痛斥美方「假外交、真突襲」　爆料談判期兩度遭襲

裴澤斯基安在通話中對美國表現出強烈的不信任感。他首度對外揭露，在先前的外交談判過程中，伊朗竟兩度遭到武裝攻擊，這讓他認定美國所謂的「外交手段」只是幌子，骨子裡根本不相信談判。他也以此呼籲歐洲各國應保持主權獨立，採取符合國際法的專業參與，而非採取對伊朗具破壞性的跟隨政策。

荷姆茲海峽局勢緊繃　伊朗：責任全在美以敵對行為

針對影響全球油運命脈的荷姆茲海峽（Strait of Hormuz）局勢，裴澤斯基安語氣強硬地表示，當地的緊繃狀態完全是「美、錫（美國與以色列）聯手對伊敵對」的直接後果。他強調，伊朗只是在捍衛國家主權與航行安全，若要恢復海峽穩定，關鍵在於西方國家是否願意停止對伊朗的軍事施壓與敵意行動。

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