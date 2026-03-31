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快訊／名醫「性騷女員工」強抱畫面瘋傳！苗檢複訊後聲請羈押禁見

▲苗栗縣頭份市一家醫院邱姓副院長，除夕在自己開業的診所對女員工伸出鹹豬手、熊抱，警方已依強制猥褻罪嫌移送。（圖／記者楊永盛翻攝）

▲苗栗名醫騷擾女員工，檢方聲請羈押禁見。（圖／記者楊永盛翻攝）

記者楊永盛、柯振中／苗栗報導

苗栗頭份某診所邱姓醫師兼醫院副院長，涉嫌在除夕期間強抱女員工，監視器畫面曝光後引發社會公憤。苗栗地檢署31日下午傳喚邱男訊問，認為他涉犯強制猥褻罪嫌重大，且有滅證、勾串證人及反覆實施犯罪的可能，已正式向法院聲請羈押禁見。

診所伸狼爪監視器全都錄　名醫形象崩壞遭停職

回顧整起事件，一名網友30日在社群平台爆料，指控在頭份經營診所並兼任大型醫院副院長的邱姓醫師，今年2月16日農曆除夕當天，在診所內對女同仁強行摟抱。被害人不僅身心受創離職，更憤而向警方報案。案發至今超過一個月，邱男始終未道歉，直到監視器畫面外流才讓惡行曝光。

邱男任職的醫院隨後發表緊急聲明，強調2日接獲通知後，已依法啟動調查程序。為了確保公正，院方在調查期間已暫停邱男的所有管理職務，並委請外部專家協助，同時承諾會提供被害人必要的醫療與心理諮商支援。

▲▼苗栗名醫性騷女員工。（圖／翻攝臉書／陳光軒）

▲▼苗栗名醫性騷女員工。（圖／翻攝臉書／陳光軒）

▲▼苗栗名醫性騷女員工。（圖／翻攝臉書／陳光軒）

檢察官今偵訊邱姓被告　認情節重大聲請羈押

針對這起受到高度關注的案件，苗栗地檢署檢察官31日下午對邱姓被告實施訊問後，認定他觸犯刑法第224條強制猥褻罪。檢方考量被告不僅犯罪嫌疑重大，更有事實顯示其有湮滅證據、與證人串供的風險，加上擔心其反覆實施相同犯罪，認為有羈押必要，因此向法院聲請羈押禁見。

議員與工會介入關切　協助受害者爭取權益

苗栗縣議員陳光軒表示，目前已接獲受害者陳情，並聯手縣府局處及產業總工會介入處理。陳光軒強調，會全力協助被害人處理後續的勞工權益保障及司法程序，目前也已獲得受害者授權，統籌處理行政調解與對外發言。警方則補充，本案早在6日偵訊後就已移送地檢署，後續將全力配合檢方偵辦。

▼苗栗名醫性騷女員工。（圖／翻攝臉書／陳光軒）

▲▼苗栗名醫性騷女員工。（圖／翻攝臉書／陳光軒）

 
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