魂斷環球影城！輪椅男玩雲霄飛車「被甩來甩去」爆頭　股骨斷兩半

▲塞瓦拉在雲霄飛車上不斷被狂甩，傷重不治。（圖／翻攝自x，下同）



記者王佩翊／編譯

美國奧蘭多環球影城（Universal Orlando Resort）旗下的「史詩宇宙」（Epic Universe）園區發生一起駭人聽聞的奪命意外，一名32歲的半身癱瘓男子在搭乘高速雲霄飛車「星塵賽車手」（Stardust Racers）時，疑似因身體無法負荷高速離心力而昏厥，隨後整個人在座位上瘋狂甩動，頭部不斷猛烈撞擊金屬護欄。雖然隨行女友拼命想抓緊他，但最終男子仍因嚴重面部創傷與失血過多慘死。

該起事故發生於2025年9月17日，因先前的脊椎損傷必須終身與輪椅為伴的32歲死者塞瓦拉（Kevin Rodriguez Zavala），當時與交往10年的女友克魯茲（Javiliz Cruz-Robles）一同前往奧蘭多環球影城，而在搭乘星塵賽車手前，兩人已經玩過多個其他設施。

在遊樂設施啟動前，工作人員曾多次向下按壓塞瓦拉的腿部安全帶，確認是否牢固。然而當時速高達99公里的雲霄飛車從高處俯衝而下時，塞瓦拉突然從座位上「飛了起來」，頭部重重撞擊前方的護欄。隨著雲霄飛車持續運行，塞瓦拉整個人在設施上不斷搖晃，並受到撞擊，他當時已失去意識，癱軟在座位上，現場地面與設施佈滿大量血跡，送醫後不治身亡。

儘管家屬律師堅稱塞瓦拉生前身體狀況良好，且園方應負起監督責任，但根據當地警方與法醫的最終報告，這起事件被定調為「意外死亡」。調查指出，環球影城的員工當天均嚴格遵守安全標準作業程序（SOP），並無疏忽或輕率行為。

警方近日公開最新密錄器影像，從影片中可以看到案發當時現場一片混亂。當列車返回月台時，周遭遊客被眼前的景象嚇得驚聲尖叫。一名目擊者指著車廂驚恐地告訴警察，「那台車裡全都是血。」

與塞瓦拉交往10年的女友克魯茲（Javiliz Cruz-Robles）泣不成聲地表示，「他在第一波俯衝時就撞到了頭，我試圖抓住他，讓他別再撞到，但我根本抓不住。他就像個洋娃娃一樣一直往上飛然後撞下去。」克魯茲當時在行駛中的列車上瘋狂尖叫求救，但因為風聲與軌道聲太大，直到列車進站前都沒人發現這場血案。

當時在月台排隊的一名醫生見狀立刻上前協助，但他被塞瓦拉的傷勢嚇得不輕。該名醫生指出，塞瓦拉當時已毫無生命跡象，且其大腿骨（股骨）當場被折斷成兩半，扭曲地靠在椅背上。醫生研判，可能是因為塞瓦拉的腿部原本就因癱瘓而萎縮，加上先前曾有髖部傷病史，導致他在高速甩動下腿部骨折，進而使身體移位，造成頭部反覆重擊。

事發後，「星塵賽車手」雲霄飛車曾暫時停止營運，重新開放後，園方已更新了安全指南，要求任何身障遊客必須具備「自行行走」的能力才能搭乘，並在指南中註明「不建議患有背部、頸部或類似體能狀況者搭乘」，希望能杜絕類似慘劇再次發生。