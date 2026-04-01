他大讚搭機久坐1技巧「再也不腰痠背痛」　一票過來人喊有效

▲他實測1搭飛機技巧，大讚搭飛機再也不腰痠。（圖／CFP）

記者趙蔡州／綜合報導

許多人出國長時間飛行，最怕的不是時差，而是下飛機就腰痠背痛。有網友分享，他發現一個小技巧，只有拿皮帶或圍巾綁住雙腿，就能緩解腰部壓力，讓他從此坐飛機腰不痠、屁股不痛、腿不疼，「實測有用，認真大力推薦」。

皮帶圍巾綁雙腿 減少腰部出力更好坐

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原PO在Threads表示，他在Threads上發現一個小技巧，搭飛機時只要拿皮帶或圍巾綁住自己的雙腿，雙腿被綁後有了施力點，就不需要用腰出力撐住，就能緩解腰部壓力，他實測後發現超有用，讓他第一次搭飛機能睡著，還不會腰痠背痛腿疼，認真大力推薦。

網笑像特殊裝備 也有人早就用過大推

其他網友看了紛紛表示，「怕被人以為是在展示性癖」、「之前就看過有人分享這個技巧，但每次看到都還是會以為是瘋人院的捆綁衣之類的東西，下次坐飛機我會試試看的」、「之前出國前，腰痛復健師就建議我這個方法」、「希望以後經濟艙都能配備每人一條皮帶或彈力繩」、「提前宣布，這是2026年最有價值threads文」。

也有許多用過相同或類似方式的網友說，「對，所以我在飛機上都會把毯子裹在腿上然後壓在屁股底下固定，也會有一樣的效果」、「我有兩次睡歪掉腰痛，綁兩天就好了」、「綁腿真的不會想要翹二郎腿，搭飛機綁腿，骨盆腰椎其實會更舒服」、「真的大推綁腿，如果是坐辦公室的推薦上班時也綁腿，對於緩解腰痠、腰痛真的非常有效」。