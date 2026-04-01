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伊朗革命衛隊放狠話！再暗殺就攻擊輝達等美企　籲這些員工快撤

▲▼伊朗革命衛隊（Revolutionary Guards）。（圖／達志影像／美聯社）

▲伊朗革命衛隊警告，只要再有高層被暗殺，將報復美國多家科技巨頭。（圖／達志影像／美聯社）

記者董美琪／綜合報導

伊朗革命衛隊發出警告，若未來再有伊朗高層在暗殺行動中喪生，將報復多家美國大型科技企業，包括蘋果（Apple）、輝達（Nvidia）與Meta等。

根據法新社報導，革命衛隊（Islamic Revolutionary Guard Corps）聲明指出，自德黑蘭時間4月1日晚間8時起，只要境內再出現暗殺事件，這些企業的設施將遭摧毀。聲明同時列出18家公司，指稱這些企業與伊朗官員遇害事件有關。

革命衛隊進一步呼籲上述企業員工，基於人身安全考量，應立即撤離工作場所。

▲輝達（NVIDIA）。（圖／路透）

▲被點名的企業包含蘋果、輝達、Google、微軟等，甚至要求員工撤離。（圖／路透）

伊朗革命衛隊還指，美國政府及科技公司未理會伊朗多次警告，持續進行針對高層的行動，並指控這些企業在設計與暗殺目標上扮演關鍵角色。

被點名的企業除前述公司外，還包括谷歌（Google）、英特爾（Intel）、微軟（Microsoft）、甲骨文（Oracle）、特斯拉（Tesla）、分析公司帕蘭泰爾（Palantir）、思科（Cisco）、惠普（HP）、IBM、戴爾（Dell）、摩根大通（JPMorgan）、奇異（GE）、Spire Solution、G42以及波音（Boeing）。

革命衛隊強調，凡被認定參與相關行動的企業，只要再發生一起暗殺事件，將遭到對等報復。

此前，伊朗前最高領袖哈米尼（Ali Khamenei）與革命衛隊指揮官帕克波爾（Mohammad Pakpour）於2月28日衝突爆發首日身亡。另包括具影響力的安全首長拉里賈尼（Ali Larijani）在內，多名重要人物也在相關行動中喪生。

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