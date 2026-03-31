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社會 社會焦點 保障人權

長照姊妹花撈百萬！拿親友當人頭「爽領防疫獎勵」　各30萬交保

記者劉昌松、閔文昱／台北報導

台北市兩家長照機構爆出詐領防疫補助爭議！鄭姓姊妹分別經營的「私立台大」與「私立群英」老人長期照顧中心，涉嫌在新冠疫情期間以人頭充當照服員，向政府詐領超過百萬元防疫獎勵金。台北地檢署31日指揮刑事警察局展開搜索，並將姊妹及相關人頭共9人帶回偵辦，全案朝詐欺及偽造文書罪嫌方向調查。稍早檢方諭知，鄭姓姊妹各以30萬元交保，另蘇姓人頭1萬元交保，其餘請回。

檢警調查，案發於2022年疫情三級警戒期間，政府為鼓勵長照機構就地照護確診住民，由衛生福利部訂定防疫獎勵措施，照服員每班可領3100元至3500元不等，社工與護理人員每日最高可領5000元。不過，北市社會局審核時發現異狀，懷疑相關機構申報人數與實際人力不符。

▲▼ 。（圖／記者劉昌松攝）

▲老人長照中心負責人姊妹鄭淑卿(前起)、鄭淑芳涉嫌詐領新冠防疫獎勵金遭拘提。（圖／記者劉昌松攝）

找人頭灌水申請　詐領金額破百萬

檢警指出，鄭姓姊妹疑為掩飾聘用過多外籍看護問題，找來親友充當人頭，虛報為照服員並灌水工時，藉此申請防疫補助，累計詐領金額超過百萬元。專案小組兵分11路搜索兩間長照中心及相關住處，並通知9名被告到案說明，釐清金流與申請過程。

姊妹各30萬交保　人頭1萬元交保

經檢察官訊問後，認定鄭姓姊妹涉案情節重大，但無羈押必要，諭知2人各以30萬元交保，另1名蘇姓人頭以1萬元交保，其餘涉案人員請回。後續將持續釐清是否有更多人涉入，以及不法所得流向。

檢方強調，疫情期間相關補助為支援第一線照護量能，若有不法詐領情事，將依法嚴辦，以維護制度公平性與社會信任。

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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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