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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

拿徐春鶯當例子　許淑華提醒徐巧芯：這就是國安威脅

▲民眾黨柯文哲、吳欣盈選前之夜，不分區提名人徐春鶯致詞。（圖／記者林敬旻攝）

▲徐春鶯因違反《反滲透法》遭起訴。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳家祥／台北報導

曾任民眾黨新住民委員會主委的徐春鶯，因涉違反《反滲透法》遭起訴，並遭新北地院裁續押。此案讓民進黨逮到機會再批民眾黨，被市議員許淑華更點名立委徐巧芯，以起訴書的內容提醒支持黨主席鄭麗文訪中的徐「看清楚」，這就是她假裝看不見的國安威脅；而徐則在下留言反擊，「徐春鶯跟鄭麗文不是同一個人，甚至不是同一個政黨，你認不出來喔？」

許淑華今在臉書表示，檢調在徐春鶯共諜案抓到的事實包括，徐爭取民眾黨立委席次、動員中配參加選前之夜、接受採訪，都是中共統戰組織在背後一個指令，一個動作；徐被迫放棄立委席次後，中共命令「一定要有站我們這邊的人接手」、「不懂我們可以教」，並在討論人選時提及麥玉珍、李貞秀。

許淑華指出，徐春鶯其實是中配惡夢，她以「回鄉旅遊」包裝，帶著平凡中配姐妹接受吃喝玩樂全包的招待，隨後安排統戰高官會面，威逼利誘迫使姐妹們配合統戰。許指出，徐春鶯還會把在台中配的日常生活，全部回報給統戰組織，幫助中共跨海監控、打壓自己的同胞。

另外，許淑華提到，徐春鶯利用「集智公司」掩護統戰人員偷偷訪台、並專挑台灣政府的資安標案下手，標案內容涵蓋國防部、調查局等9件，明顯想把黑手伸進國家機密中。相關單位正在徹查洩密風險。

許淑華指出，以上只是滲透手法整理，甚至都還沒提她詐貸、洗錢等罪嫌。許點名徐巧芯，指徐最近大力推崇習近平與鄭麗文將會面，她稱這是「兩岸交流」。但徐春鶯案讓我們看到，中共滲透無孔不入、不尊重台灣法治，且毫無道德底線，「以徐巧芯這種盲目樂觀的態度去面對中共，我只能說，無論如何都會讓台灣受傷害，難道妳真的不知道嗎？」

對此，徐巧芯則在下留言反擊，「徐春鶯跟鄭麗文不是同一個人，甚至不是同一個政黨，你認不出來喔？邏輯死亡」。

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