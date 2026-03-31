連假雨更多！　「下最大」時間曝

▲清明時節雨紛紛。（圖／資料照／記者李毓康攝）



記者陳俊宏／台北報導

清明連假雨更大！氣象專家吳德榮表示，周六另一鋒面移入，由北往南通過，依序帶來陣雨或雷雨，期間有強對流（伴隨雷擊、強風、瞬間強降雨…）的威脅。

今午後鋒面掠過

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吳德榮在「氣象應用推廣基金會」專欄提到，最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今日各地仍晴熱如夏，南部高溫達35度；下午鋒面從北部海面掠過，北部、東北部有局部短暫陣雨的機率。

吳德榮說，周三早起至晚間，雨帶由北往南移動，依序為嘉義以北帶來局部陣雨或雷雨，有較大雨勢，應注意；周三氣溫下降，北台明顯轉涼。

周六防強對流

吳德榮指出，周四、周五相對空檔，明顯好轉，白天熱如夏，周五晨西北部偶有局部短暫陣雨的機率；周六另一鋒面移入，由北往南通過，依序帶來陣雨或雷雨，期間有強對流（伴隨雷擊、強風、瞬間強降雨…）的威脅。

吳德榮分析，周日、下周一鋒面雨帶減弱、北移，在北部海面重組，台灣在鋒前暖氣團內，天氣好轉，氣溫升；下周一北台灣局部短暫降雨的機率逐漸提高。

吳德榮表示，最新模式模擬調整為下周二、下周三重組後的鋒面再南移，又為各地帶來強對流（伴隨雷擊、強風、瞬間強降雨…）的威脅；下周四鋒面北移減弱，天氣好轉；而各國模式對末期的模擬頻繁調整，顯示不確定性很大，需持續觀察。