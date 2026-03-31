薛仕凌找槍手換免役　還發聲明狡辯「被詐騙」！檢方求重刑2年半

▲薛仕凌出席記者會資料照。（圖／壹壹喜喜提供）

記者陳以昇／新北報導

曾獲金鐘獎肯定的前「大嘴巴」成員、藝人薛仕凌，涉嫌找上代辦逃兵的「黑哥」陳志明，以30萬元代價，非法取得免役體位。檢方調查發現，陳志明涉嫌當薛仕凌的「血壓槍手」，代測24小時監測器偽造病歷，案發後薛仕凌還企圖透過劇組林姓製作人發表偽聲明、誤導醫師作證，犯後態度惡劣，遭檢方依《妨害兵役治罪條例》起訴，並建請法院從重量刑2年6個月以上。

檢警調查，以「黑哥」陳志明為首的「閃兵集團」，多次為藝人代辦非法逃兵。薛仕凌自2002年起，便多次以報考大專、出境等理由延緩入伍。直到2011年，他找上陳志明商議「免役大計」。

陳志明先教導薛仕凌以憋氣等方式，在初步體檢時偽造高血壓症狀，成功申請變更體位複檢。2011年9月，薛仕凌前往高雄榮總複檢。在領取「24小時連續血壓監測記錄器」後，隨即將儀器交給陳志明。隨後由陳男擔任「血壓槍手」代替佩戴24小時，成功取得「中度高血壓」診斷證明，順利判定為「免役」體位。

檢方指出，薛仕凌雖在案發後主動到案，但動機並非真心悔悟，而是因聽聞檢警大規模查緝風聲，畏懼被搜索拘提才先行「投案」。到案後，薛僅坦承交付30萬元給陳志明，並稱陳男僅是「陪同前往醫院附近」，對於找人代測血壓一事矢口否認，堅稱是自己親自測量。

檢察官認為，薛仕凌對於關鍵案情避重就輕，顯然毫無接受裁判之真意，因此認定其行為不符合「自首」減刑要件。更令檢方憤怒的是，薛仕凌在案件偵辦期間，疑似為了脫罪展開多方「公關操作」，先私下聯繫所屬劇組的顧問醫師出庭，卻刻意隱瞞花錢買通陳志明的關鍵事實，企圖利用不知情的醫師專業為他體位背書。

另劇組林姓製作人還代為草擬個人聲明，內容自稱是在錄音室收到神祕紙條才接觸「黑哥」，並指稱30萬元是「被詐騙」，強調體檢程序合法。檢方抨擊，薛仕凌此舉是企圖將「花錢買槍手」的非法行為，粉飾成單純的消費詐騙，案發後不僅耗費龐大司法資源，更毫無悔意。

檢察官審酌，薛仕凌身為公眾人物，卻知法犯法，事後更飾詞狡辯，犯後態度顯屬惡劣。為維護兵役制度的公正性與國家安全，依《妨害兵役治罪條例》將他起訴，並向法院建請從重量處2年6個月以上徒刑。