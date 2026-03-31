霸凌疑雲未歇！藍委要請楊珍妮上台備詢　江啟臣阻止

▲行政院政務委員兼行政院經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮。（圖／記者湯興漢攝）



記者杜冠霖／台北報導

行政院經貿談判辦公室副總談判代表顏慧欣因病離世，社群上卻傳出，顏生前疑遭長官排擠，且矛頭指向政委兼行政院經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮，楊珍妮神隱多日，上週院會也請假未出席，今（31日）低調出席立法院會。藍委王育敏希望請楊上台備詢，主持會議的副院長江啟臣表示，今天是總質詢，楊珍妮身分是政務委員，可以提供資料，但不上台備詢。

顏慧欣近日因病離世，享年53歲，震驚政界。行政院核頒一等功績獎章表彰貢獻，卻也被家屬拒領。有媒體披露顏的辭呈內容，當中點出「一再提出建言未獲採納」、「遭到嚴厲駁斥」等，卓揆證實辭職信內容，行政院也宣布啟動調查。

楊珍妮今低調出席院會，王育敏質詢時想問霸凌議題，並請楊珍妮上台備詢，王表示，台灣總經貿談判代表應該可以接受質詢，她也有經貿問題想問，外界都很想了解。

對此，江啟臣表示，今天是總質詢，楊珍妮今天算政務委員，如果是針對上次談判專案會議，她用總談判代表身分備詢可以上台，今天是總質詢，她今天身分是政務委員，可以提供資料，但不上台備詢。

卓榮泰也回應，這件案子社會矚目，行政院也很重視，已經委由外聘委員展開相關調查，調查期間所有談判辦公室的人對外任何講話都可能成為調查一部分，所以謹言慎行、減少引起討論或許是一個比較好的方式。

王育敏表示，現在都是透過爆料者提出，但部分情節確實跟顏慧欣的辭呈吻合，院長是不是2月19日收到辭職信？

卓榮泰回應，我不是收到紙本，是一個訊息傳真，辦公室同仁拿手機資料給我看，是辭職信完整內容，他也有好好讀，應該是過年年假期間，辭職信本身沒有寫日期。

人事總處人事長蘇俊榮表示，自己是沒有收到，基本上在院長辦公室，院長本來應該想慰留她，尤其台美談判過程中表現非常好，這是台灣關鍵時刻，院長也希望她留下來幫忙。

卓榮泰回應，因為她信中寫到，未來身體如果康復只要有需要，還是願意為國家服務，雖然在過年期間接到訊息，還是透過同仁向她表達，希望她好好養病、珍惜身體，早日回到工作。請她好好珍重身體，之後回來上班我們有機會談。

