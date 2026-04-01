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清明掃墓防火整備啟動　基隆消防加強墓區警戒宣導

▲清明掃墓防火整備啟動 基隆消防加強墓區警戒宣導。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲清明防火整備啟動，基隆消防籲落實「4不2記得」。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市消防局為因應清明掃墓可能引發的火災風險，自2月中旬起啟動為期近兩個月的防火安全整備，針對全市主要公墓及周邊山區加強巡查與宣導。消防局將於4月3日至6日掃墓高峰期，於七大公墓部署警戒勤務，呼籲民眾落實「4不2記得」，共同守護公共安全與山林環境。

消防局表示，4月3日至4月6日為掃墓高峰期，已規劃於仁愛區南榮公墓、信義區深澳坑公墓、中正區八斗子公墓、安樂區大武崙公墓、暖暖區溪西股公墓、七堵區草濫公墓及港口公墓等重點區域，部署警戒勤務，調派消防人員、義消及宣導人員進駐現場，協助民眾安全掃墓，並隨時因應突發狀況。

▲清明掃墓防火整備啟動 基隆消防加強墓區警戒宣導。（圖／記者郭世賢翻攝）

除加強警戒外，各公墓入口處也同步加強防火宣導，提醒民眾掃墓祭祖時應採環保、安全的方式進行，落實「除草不用火、不焚燒紙錢、不燃放鞭炮、不亂丟菸蒂、垃圾要帶走」等觀念，避免因一時疏忽引發火災。現場並備有簡易水袋及消防用水，提供民眾祭拜後立即撲滅餘燼，降低復燃風險。

消防局長游家懿呼籲民眾落實「4不2記得」：不任意燒雜草、不隨意丟菸蒂、不讓冥紙飛揚、不隨意放鞭炮；記得撲滅餘燼、記得收拾垃圾。共同重視掃墓防火，才能有效降低墓地及山林火災風險，守護清明期間的公共安全與自然環境。

▲清明掃墓防火整備啟動 基隆消防加強墓區警戒宣導。（圖／記者郭世賢翻攝）

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